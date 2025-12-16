Μητσοτάκης: Επιστροφή 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές - 6 μέτρα για το στεγαστικό

Ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας για την «εθνική επιτυχία» εκλογής του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Eurogroup, αλλά και αιχμές στην αντιπολίτευση, ιδίως το ΠΑΣΟΚ, που βλέπει το ποτήρι «μισοάδειο», περιλάμβανε η έναρξη της παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου ψηφίζεται σε λίγη ώρα ο κρατικός προϋπολογισμός του ‘26.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επικράτηση Πιερρακάκη ως εθνική επιτυχία που δικαιώνει την εξαετή πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και συνιστά «αποστομωτική απάντηση» στην αντιπολίτευση της «μίζερης καταστροφολογίας» και του «μηδενισμού».

«Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης στο πρόσωπο του Κυριάκου Πιερρακάκη αναγνωρίζουν την τεράστια πρόοδο της χώρας μας. Δέκα χρόνια μετά από όταν φτάσαμε ένα βήμα πριν το γκρεμό και την έξοδο από το ευρώ, με το λαό να αντιστέκεται στα ψέματα και το λαϊκισμό, φτάσαμε πλέον από το περιθώριο στην καρδιά των ευρωπαϊκών αποφάσεων», τόνισε.

Την ίδια στιγμή, σχολίασε, απευθυνόμενος στα «πράσινα» έδρανα, πως «όταν ένα ποτήρι έχει μέσα νερό, δεν μπορείτε να λέτε ότι έχει μέσα πορτολάδα», κάνοντας λόγο για «μισοάδειο αφήγημα» εκ μέρους της αντιπολίτευσης και ζητώντας να υπάρξει συμφωνία όσον αφορά στοιχειώδη δεδομένα και τους αριθμούς που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.

Μέτρα για το στεγαστικό

Πρόσθετο πακέτο παρεμβάσεων για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας ως βασικό στόχο των νέων μέτρων να αυξηθεί η προσφορά και να τονωθεί η ζήτηση.



Όπως εξήγγειλε, προ των πυλών βρίσκεται ένα γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών το οποίο θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της και θα αφορά 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ, με εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.



Την ίδια στιγμή, ανακοίνωσε πως στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, ενώ αναφέρθηκε και σε τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε και νέους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης, ενώ όπως εξήγησε, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.



Ακόμη ο πρωθυπουργός εξήγγειλε νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης. «Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά», τόνισε.

Φωτό: ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ΙΝΤΙΜΕ

Τέλος προανήγγειλε νέα πολεοδομική ρύθμιση από το υπουργείο Ενέργειας για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. σύμφωνα με την οποία, εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

Ειδικότερα, τα έξι επιπλέον μέτρα για αυξηθεί η προσφορά ακινήτων:

Το στεγαστικό, όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, είναι από τις κύριες προτεραιότητες του προϋπολογισμού, και δεν είναι μόνο ως πρόβλημα των νέων αλλά και τομέας που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών.

Είπε ακόμη για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο ότι κλείνει ένας ακόμη λογαριασμός με το παρελθόν που κρατά σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες. Κατατίθεται διάταξη που μετατρέπει τις υποχρεώσεις σε ευρώ με σταθερά χαμηλό επιτόκιο, με «κούρεμα» από 15% - 50%, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής ως πέντε χρόνια, τόνισε.

Σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό

Τη σύσταση διακομματικής επιτροπής, με διακομματικό μάλιστα προεδρείο, η οποία θα ασχοληθεί με όλα τα προβλήματα των αγροτών, ανακοίνωσε από το βήμα ο πρωθυπουργός, στέλνοντας το μήνυμα πως είναι καιρός να ανατραπεί η διακομματική παθογένεια.



«Δεν θα απολογηθώ ποτέ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου. Τα παράσιτα όπως ξέρετε αναζητούν πάντα ευκαιρία να προσκολληθούν σε μηχανισμούς εξουσίας», τόνισε ο πρωθυπουργός παραδεχόμενος πως το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων το φέρει η ΝΔ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε.



Αναφερόμενος στην μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έκανε λόγο για μια απαραίτητη μεταρρύθμιση, γνωστοποιώντας πως η ίδια η ΝΔ θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας στο σχετικό νομοσχέδιο που θα εισαχθεί την Πέμπτη στην Ολομέλεια.



«Τα κόμματα πλειοδότησαν συνένοχα στο λάθος, ενώ μέρος αγροτών είτε αδράνησαν είτε συμβιβάστηκαν είτε βολεύτηκαν μέσα στο άρρωστο σύστημα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Η φούσκα έσκασε, η κυβέρνηση θέλησε να κόψει το γόρδιο δεσμό. Αργήσαμε, ναι. Ευθυνόμαστε; Πρώτος εγώ το έχω πει, αλλά μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι όποιος αρνείται να αλλάξει ένα σάπιο καθεστώς».

Ένταση με τις διακοπές της Κωνσταντοπούλου

Ένταση επικράτησε στην αίθουσα όταν ο πρωθυπουργός έδειξε στο Σώμα φωτογραφίες από το πριν και το μετά της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου εγκαινιάστηκε η Βιβλιοθήκη στο χώρο που βρίσκονταν υπό κατάληψη.



«Αυτή είναι η Ελλάδα που εσείς υπερασπιστήκατε! Η άθλια παράσταση της βίας στα πανεπιστήμια πήρε επιτέλους τέλος, τα βιβλία έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τις βαριοπούλες», είπε σε έντονο ύφος, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση.



Τότε, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε από το έδρανο: «Αυτός που στρίβει λαρύγγια τι είναι; Ο Φραπές τι είναι; Το μέλλον;», πυροδοτώντας ένταση, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να σχολιάζει: «καταλαβαίνω ότι ενοχλείστε με αυτό που βλέπετε, μην στεναχωριέστε».

Το «Μένουμε Ευρώπη» έχει αντιστραφεί, με την Ευρώπη να λέει πλέον «Γινόμαστε Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός σε άλλο σημείο της ομιλίας του. «Η νίκη της Ελλάδας στο Eurogroup δηλώνει τις θυσίες της κοινωνίας να βρεθεί από την καθήλωση στην ευημερία και δικαιώνει μία εξαετή πολιτική του σχεδίου, της δουλειάς και του αποτελέσματος, απέναντι στη μίζερη αντιπολίτευση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, «ο προϋπολογισμός το 2026 προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, ο οποίος είναι διπλάσιος της ευρωζώνης». «Προβλέπει επίσης παρεμβάσεις 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, ταχύτερη μείωση δημοσίου χρέους μεταξύ κρατών ΟΟΣΑ -για πρώτη φορά κάτω από 140% του ΑΕΠ», σημείωσε.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού για το 2026, η ανεργία επιστρέφει στα προ του 2008 επίπεδα και ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 2,2%, ενώ οι αυξήσεις θα υπερκαλύπτουν τις απώλειες από κόστος ζωή, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο προϋπολογισμός προβλέπει ρυθμό μεγέθυνσης επενδύσεων 10,2% μεγαλύτερο από φέτος, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ενισχύεται κατά 2 δισ. και προτεραιότητα είναι η πλήρης απορρόφηση του RRF, στο 65% του συνόλου σήμερα, με τον μέσο όρο των «27» κρατών μελών της ΕΕ να είναι στο 43%».

«Όλα αυτά, χωρίς κίνδυνο για την δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για μεσαία τάξη, νέους και οικογένειες. Με αυξήσεις αποδοχών που υπερβαίνουν τον πληθωρισμό», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Δεν πανηγυρίζουμε αλλά και δεν μηδενίζουμε»

«Όλη η φιλοσοφία του προϋπολογισμού έρχεται και πατάει πάνω στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως πραγματικό, αποτελεσματικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν πανηγυρίζουμε αλλά και δεν μηδενίζουμε - ειδικά εν μέσω γεωπολιτικών αλλαγών και οικονομικών τριγμών που οδηγούν πολλά κράτη σε επιλογές λιτότητας με περικοπές και νέους φόρους», είπε ο πρωθυπουργός.

Η χώρα μας διαθέτει και κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί, σημείωσε προς το τέλος της ομιλίας του, ρίχνοντας «καρφιά» για το νέο κόμμα Τσίπρα. «Βλέπουμε φλερτ με μια "Ιθάκη" μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά... Παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις... H πολιτική απαξιώνεται και ο πολίτης απογοητεύεται».

Πρόσθεσε πως απέναντι στα παραπάνω, «η μόνη επιλογή μας είναι η πολιτική της προόδου» και ότι ο προϋπολογισμός είναι «ένα σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής - κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού» και «μία γέφυρα προς την Ελλάδα του 2027, με ορίζοντα το 2030 και ένα κάλεσμα προς όλους να συστρατευτούμε».