Βουλή: Πέρασε ο προϋπολογισμός του 2026 με 159 «ναι»

Με 159 θετικές ψήφους «πέρασε» από την Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026. «Όχι» είπαν 136 βουλευτές της αντιπολίτευσης.



Τον προϋπολογισμό (σε σύνολο 295 ψηφισάντων) υπερψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ όπως και οι ανεξάρτητοι, προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, Κωνσταντίνος Φλώρος και Γιώργος Ασπιώτης.



Από τη ψηφοφορία απείχαν ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ).



Οι αμυντικές δαπάνες εγκρίθηκαν από 216 βουλευτές. 75 βουλευτές της αντιπολίτευσης τις καταψήφισαν, ενώ 4 δήλωσαν «παρών».



Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν και τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, «ναι» στη διάταξη για τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας ψήφισαν 236, «όχι» ψήφισαν «58» και ένας δήλωσε «παρών».