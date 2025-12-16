Πιερρακάκης για προϋπολογισμό: Αποτυπώνει την εικόνα μιας οικονομίας που βαδίζει σε τροχιά ανάπτυξης

Για έναν προϋπολογισμό μιας χώρας που έπειτα από 15 χρόνια δοκιμασιών και έπειτα ανάκαμψης, αποκτά ξανά το δικαίωμα και την υποχρέωση να σκέφτεται σε όρους νέας εποχής, έκανε λόγο από τη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο προϋπολογισμός του 2026, δεν είναι ένας προϋπολογισμός αποκατάστασης υπό τον φόβο μιας επόμενης κρίσης, αλλά αποτυπώνει με σαφήνεια την εικόνα μιας οικονομίας που έχει αφήσει πίσω της την αβεβαιότητα και βαδίζει πλέον σε τροχιά σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης με ρυθμούς που υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τα «καρφιά» για Ανδρουλάκη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σήκωσε το γάντι στην αντιπολίτευση που ζητά, μεταξύ άλλων, μείωση έμμεσων φόρων. «Θέλω να σας ρωτήσω. Τα έχετε πάνω σας; Σας ζήτησα να μας πείτε πώς και ποιους θα φορολογήσετε. Ακόμη δεν το έχετε κάνει…», ανέφερε, ενώ σε άλλο σημείο «κάρφωσε» ειδικώς τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας πως η πορεία της οικονομίας «είναι σε εντελώς διαφορετική πορεία, σε σχέση με το λεξιλόγιο που χρησιμοποίησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχολίασε και όσους, παρόλο που έχουν κυβερνήσει στο παρελθόν, αποφάσισαν να μην υπερψηφίσουν τις αμυντικές δαπάνες, εννοώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άφησε αιχμές και εις βάρος κομμάτων, ιδίως μικρότερων, που, όπως είπε «έδωσαν ευχές αποτυχίας» με φόντο την εκλογή του στο Eurogroup. «Η αποτυχία όταν αφορά τη χώρα μας, δεν είναι επιλογή», ξεκαθάρισε.