Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Εθιμοτυπική συνάντηση είχαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος με τον νέο πρόεδρο του Eurogroup, υπουργό Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις επτά το απόγευμα της Δευτέρας (29/12), στο μέγαρο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στην οδό Αγίας Φιλοθέης.

Ο κ. Ιερώνυμος καλωσόρισε τον κ. Πιερρακάκη και τον συνεχάρη για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων. Από την πλευρά του ο κ. Πιερρακάκης ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για τη δομή και το έργο του Eurogroup.

Το Eurogroup εξέλεξε στις 11 Δεκεμβρίου τον Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως Πρόεδρο του.

Ο νέος Πρόεδρος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία διάρκειας δυόμισι ετών. Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

