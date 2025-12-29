Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Εθιμοτυπική συνάντηση είχαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος με τον νέο πρόεδρο του Eurogroup, υπουργό Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις επτά το απόγευμα της Δευτέρας (29/12), στο μέγαρο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στην οδό Αγίας Φιλοθέης.

Ο κ. Ιερώνυμος καλωσόρισε τον κ. Πιερρακάκη και τον συνεχάρη για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων. Από την πλευρά του ο κ. Πιερρακάκης ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για τη δομή και το έργο του Eurogroup.



Το Eurogroup εξέλεξε στις 11 Δεκεμβρίου τον Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως Πρόεδρο του.



Ο νέος Πρόεδρος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία διάρκειας δυόμισι ετών. Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026.