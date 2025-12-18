Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Καμία τοπική κοινωνία δεν μένει μετέωρη - Αλλαγή για 17 καταστήματα

«Καμία τοπική κοινωνία δεν μένει μετέωρη» υποστήριξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιγράφοντας το σχέδιο για τα ΕΛΤΑ, το οποίο, όπως είπε, δεν προβλέπει κλείσιμο, αλλά «μετασχηματισμό».



Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενημερώνοντας την επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ανέφερε πως προβλέπεται «μετασχηματισμός» 158 καταστημάτων.



Τι θα συμβεί με τα 158 καταστήματα



Όπως ενημέρωσε, σε 28 περιπτώσεις υπάρχει ήδη κατάστημα ΕΛΤΑ Courier σε απόσταση 100 - 200 μέτρων. «Για τα υπόλοιπα 113 καταστήματα, ο μετασχηματισμός θα προχωρήσει μόνο αφού βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ και μόνο κατόπιν πλήρους και έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών», ανέφερε, ενώ επεσήμανε πως 17 καταστήματα τελικώς δεν θα μετασχηματιστούν, καθώς καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στο σχέδιο για shop in shop, την παροχή δηλαδή ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσα σε καταστήματα, σουπερμάρκετ, φαρμακεία, πρακτορεία Τύπου, λέγοντας πως λειτουργούν ήδη σε περισσότερα από 500 σημεία σε όλη τη χώρα και μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά με σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.



Ο υπουργός υποστήριξε πως επικοινωνιακά δεν εξηγήθηκε στο σύνολο της χώρας τι μπορεί να κάνει ένας ταχυδρόμος με απλές τεχνολογίες όταν χτυπά την πόρτα ενός σπιτιού καθώς και πως δεν είχαν εξηγηθεί όλες οι δυνατότητες εναλλακτικών στις περιοχές.



Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση



«Παπάτζα και πλιάτσικο. Έτσι θα χαρακτήριζα τη σημερινή συζήτηση για τα ΕΛΤΑ», ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας πως «εαν νομίζετε ότι με τούτη την επιτροπή τελειώνει η ιστορία, κάνετε λάθος.

Αν νομίζετε ότι αλλάζοντας επιτροπή, στερώντας τη φωνή των βουλευτών της Περιφέρειας, που βλέπουν τα ΕΛΤΑ στις περιοχές τους να κλείνουν το ένα μετά το άλλο, τη γλιτώσατε, πλανάσθε πλάνην οικτράν». Τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των ΕΛΤΑ ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και καταγγέλλοντας πως στόχος είναι η στήριξη των ιδιωτικών εταιρειών courier.



«Το πράσινο φως για το κλείσιμο δόθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν ενημερώθηκε για το σχέδιο, κανένας αιφνιδιασμός δεν υπήρξε στην κυβέρνηση και η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό», ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.