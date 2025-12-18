Μητσοτάκης: Η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στο Λοριάν για την ύψωση της σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο διεξάγεται υπό την πολιορκία χιλιάδων αγροτών από όλη την Ευρώπη, αναφέρθηκε στην ατζέντα του Συμβουλίου αλλά και στην τελετή στο Λοριάν της Γαλλίας για την ύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα Belharra.

«Σήμερα βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όμως πιστεύω ότι η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η εθνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belh@rra, τη φρεγάτα «Κίμων». Είναι, νομίζω, μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η Ελληνική Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνάνε πια σε μια νέα εποχή» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης πως η Ελλάδα στηρίζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές υπέρ της συνοχής για την κοινή αγροτική πολιτική «έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν πόροι προκειμένου αυτές οι πολιτικές να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους ευρωπαίους πολίτες αλλά και για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Ο κ. Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε τη στήριξη της χώρας μας στην Ουκρανία επαναλαμβάνοντας πως οποιαδήποτε λύση θα πρέπει είναι να είναι «νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής».