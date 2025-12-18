Η γαλανόλευκη στη φρεγάτα «Κίμων»-Δένδιας:Το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό στην ιστορία μας

Ιστορική ημέρα η σημερινή για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό με την επίσημη παραλαβή της πρώτης φρεγάτας FDI Belharra F-601 «Κίμων», στα ναυπηγεία της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας.

@flashgrofficial Ιστορική ημέρα η σημερινή για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό με την επίσημη παραλαβή της πρώτης φρεγάτας FDI Belharra F-601 «Κίμων», στα ναυπηγεία της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας, όπου και πραγματοποιείται η επίσημη τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας. Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κρικέλας ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Με βάση τον υπάρχοντα προγραμματισμό, η φρεγάτα «Κίμων» αναμένεται να καταπλεύσει στην Ελλάδα τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, ενώ για την υποδοχή της θα διοργανωθεί μια λαμπρή τελετή.

Νίκος Δένδιας: Δημιουργείται το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που είχε ο ελληνισμός

Στον χαιρετισμό του, ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως οι Ένοπλες Δυνάμεις με την Ατζέντα 2030 μπαίνουν σε μία νέα εποχή και παρατήρησε πως η ένταξη του «Κίμωνα» και των άλλων Belharra δημιουργεί το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που είχε ποτέ ο ελληνισμός.

«Η Ελλάδα ισχυροποιείται για να προστατεύει και να εγγυάται το Διεθνές Δίκαιο και όχι για να απειλεί» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το flash.gr βρίσκεται στο Λοριάν και σας μετέφερε τις πρώτες εικόνες από τον «Κίμωνα» λίγο πριν ξεκινήσει η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας και παράδοσης, η οποία πραγματοποιείται παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και της στρατιωτικής ηγεσίας.

#foryou #fypgreece #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr @flashgrofficial Σε νέα εποχή περνά από σήμερα Πέμπτη (18/12) το Πολεμικό μας Ναυτικό με την επίσημη παραλαβή της πρώτης φρεγάτας FDI Belharra F-601 «Κίμων», στα ναυπηγεία της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας, όπου και θα γίνει η επίσημη τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας. Βίντεο/Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κρικέλας #flashGR

«Η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η εθνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, τη φρεγάτα “Κίμων”», τόνισε νωρόιτερα σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Είναι, νομίζω, μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα “Κίμων” είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνάνε πια σε μια νέα εποχή», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Με την ένταξη των υπερσύγχρονων πλοίων αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά οι επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού ειδικότερα. Υπενθυμίζεται ότι ο σχεδιασμός του υπουργείου Άμυνας προβλέπει την ένταξη τεσσάρων φρεγατών FDI και τουλάχιστον δύο Bergamini μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Στις 14 Νοεμβρίου υπεγράφη από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων η σύμβαση, ύψους 982 εκατ. ευρώ, για την τέταρτη Belharra (FDI) κλάσης. Η σύμβαση προβλέπει αυξημένη ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή, φτάνοντας το 25% του προγράμματος, κάτι που ήταν στόχος της ελληνικής πλευράς.