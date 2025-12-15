Πολεμικό Ναυτικό: Πανέτοιμη η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» - Αντίστροφή μέτρηση για την «ύψωση» της σημαίας

Έφτασε η ώρα για την παραλαβή της πρώτη γαλλικής φρεγάτα FDI, την F-601 «ΚΙΜΩΝ», από το Πολεμικό Ναυτικό. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου με την «ύψωση σημαίας», που σηματοδοτεί την επίσημη ενσωμάτωση του υπερσύγχρονου πλοίου στον Ελληνικό Στόλο.

Στη συνέχεια θα αποπλεύσει από τη Λοριάν για το στρατιωτικό λιμάνι της Βρέστης, ώστε να παραλάβει μέρος του ισχυρού οπλισμού της, τους αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM-40 Block 3 και τους αντιαεροπορικούς Aster 30.

Η «ΚΙΜΩΝ» αναμένεται να καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας στα τέλη Δεκεμβρίου, το αργότερο τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου. Σημειώνεται πως πρόκειται για την πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1990 που η Ελλάδα αποκτά νέα κύρια μονάδα επιφανείας.

FDI Kimon on her way back to Lorient for her delivery ceremony to the @NavyGR.



©REA / Naval Group pic.twitter.com/w1L7amKpAc — Naval Group (@navalgroup) December 15, 2025

Στην τελική ευθεία «ΝΕΑΡΧΟΣ» και «ΦΟΡΜΙΩΝ»

Την ίδια στιγμή οι εργασίες στις υπόλοιπες δύο ελληνικές φρεγάτες συνεχίζονται στα ναυπηγεία της Naval Group και μετά την παράδοση της «ΚΙΜΩΝ» το ενδιαφέρον στρέφεται στην F-602 «ΝΕΑΡΧΟΣ». Η δεύτερη ελληνική φρεγάτα βρίσκεται στη διαδικασία των εν όρμω δοκιμών και αναμένεται να ξεκινήσει τις εν πλω δοκιμές τους πρώτους μήνες του 2026.

Με «οδηγό» την «ΚΙΜΩΝ» οι θαλάσσιες δοκιμές θα ολοκληρωθούν σε μικρότερο χρονικό διάστημα και το πολεμικό πλοίο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό μέσα στο 2026. Παράλληλα, μετά την καθέλκυσή της τον περασμένο Μάιο, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης συστημάτων στην F-603 «ΦΟΡΜΙΩΝ», με την τρίτη ελληνική Belharra να εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό επίσης την επόμενη χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι οι φρεγάτες «ΝΕΑΡΧΟΣ», «ΦΟΡΜΙΩΝ» και «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Νίκου Δένδια, θα φέρουν τους πυραύλους SCALP NAVAL της MBDA. Το αποτελεσματικό βεληνεκές βολής τους -εκτοξευόμενοι από πλοίο- αγγίζει τα 1.400 χιλιόμετρα. Πρόκειται για έναν προηγμένο πύραυλο ακριβείας που χρησιμοποιείται κυρίως εναντίων στρατηγικών στόχων, όπως κέντρα επιχειρήσεων, στρατιωτικές βάσεις, αεροδρόμια, αποθήκες όπλων και γέφυρες. Να σημειωθεί ότι τους αντίστοιχους πυραύλους SCALP-EG διαθέτει ήδη η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία με δυνατότητα φόρτωσης στα Mirage 2000-5 και τα μαχητικά Rafale.