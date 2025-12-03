Φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ»: Όνομα - έκπληξη θα «βαφτίσει» την πρώτη Belharra

Ο μήνας των Belharra ξεκίνησε, αφού στις 18 Δεκεμβρίου η πρώτη ελληνική φρεγάτα θα ενταχθεί και επίσημα στο Πολεμικό Ναυτικό. Το επτασφράγιστο όμως μυστικό αυτές τις ημέρες, στους διαδρόμους του Πενταγώνου, δεν είναι τα όπλα που θα φέρει ή πότε θα καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, αφού αυτά πλέον έχουν γίνει γνωστά, αλλά ποια ή ποιος θα… «βαφτίσει» το πλοίο.



Κουβέντα δεν παίρνεις από κανέναν για τη «νονά»ή το «νονό» της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», αφήνουν όμως υπονοούμενα για όνομα - έκπληξη. Από αλλού, έμαθα μάλιστα για όνομα που συνδέεται τα τελευταία χρόνια με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τη ναυτοσύνη.



Για την ιστορία πάντως, συνήθως τηρείται η παράδοση και επιλέγονται γυναίκες. Για παράδειγμα, στελέχη του ΠΝ, όπως στο «ΑΙΑΣ» που εντάχθηκε πριν από ένα χρόνο στο Στόλο και«νονά» ήταν η πλωτάρχης Ψωμαδέλλη ή στον «ΠΕΡΣΕΑ» που τη σαμπάνια έσπασε η τότε αρχηγός της ΣΜΥΝ, Κωνσταντίνα Μπογδανάκη. Από την άλλη βέβαια, «νονά» της πρώτης ΜΕΚΟ, της φρεγάτας «ΥΔΡΑ», ήταν η αείμνηστη Μαρίκα Μητσοτάκη, ενώ άλλα πολεμικά πλοία έχουν ανάδοχους έλληνες ολυμπιονίκες, όπως η Μιλένα Κοντού της κωπηλασίας που «βάφτισε» πριν από ένα χρόνο ένα από τα τέσσερα Παράκτια Περιπολικά Τύπου ISLAND, ενώ «νονά» στα ίδια πλοία είχε γίνει και μια μαθήτρια από τους Φούρνους.



Μην αποκλείετε πάντως, αυτή τη φορά, η άτυπη παράδοση να σπάσει. Δεν θα είναι η πρώτη φορά. Μην το αποκλείετε καθόλου θα έλεγα. Όπως και να ‘χει, Κυριακή κοντή γιορτή, που λέει κι ο λαός. Πάντα αξιόπλοο το πλοίο, πάντα άξιος και ο νονός ευχόμαστε εμείς!