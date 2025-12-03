Ανδρουλάκης: Θέλει το δίπολο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για να αποτρέψει «σφήνα» Τσίπρα - Επιμένει σε διάλογο ο Δούκας

Με ενίσχυση του τεχνοκρατικού – προγραμματικού του προφίλ, προκειμένου να πάρει τους αναγκαίους πόντους κυβερνησιμότητας αλλά και με ενέσεις ενότητας, παρά τις επιμέρους μεμονωμένες διαφοροποιήσεις ιδίως στο θέμα του προοδευτικού διαλόγου, επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίσει τον δυνητικό κίνδυνο που ακούει στο όνομα... Αλέξης Τσίπρας.

Το μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η παραλλαγή του παλιού ιστορικού συνθήματος του Ανδρέα Παπανδρέου «ο λαός θέλει, το ΠΑΣΟΚ μπορεί». Με τη διαφορά βέβαια σήμερα ότι το πρώτο σκέλος που αφορά τη λαϊκή ετυμηγορία μένει να αποδειχθεί και πάντως, επί του παρόντος, θα χρειαστεί πολύ προσπάθεια από τη Χαριλάου Τρικούπη για να πείσει.

«Το ΠΑΣΟΚ ξέρει, θέλει και μπορεί, εγγυάται την ελπίδα, αποτελώντας την αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική επιλογή για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα», δήλωσε σε αυτό το πνεύμα ο πρόεδρός του χθες, παρουσιάζοντας την πρόταση του κόμματός του για το κυκλοφοριακό, ένα πρόβλημα που βασανίζει καθημερινά τους Αθηναίους και τους εγκλωβίζει για ατελείωτες ώρες μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Εστιάζοντας στην ανάδειξη του κυβερνητικού προγράμματος και στην τεχνογνωσία που υποστηρίζει ότι διαθέτει, μαζί και με την πολιτική βούληση, ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθεί να καταδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που θεωρεί ότι έχει το ΠΑΣΟΚ έναντι της ΝΔ και άρα δικαιούται να διεκδικεί την πρωτιά, έστω με μία ψήφο, για την εναλλακτική διακυβέρνηση της χώρας.

«Η κυβέρνηση κάνει τη ζωή μας χειρότερη, εμείς αγωνιζόμαστε σταθερά για μια «Ελλάδα για όλους». Θέτουμε στο επίκεντρο τον πολίτη και τις ανάγκες τους. με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και επάρκεια. Αφουγκραζόμαστε τα καθημερινά προβλήματα της κοινωνίας και διατυπώνουμε καθαρές θέσεις προς το συμφέρον των πολλών», σημείωσε και έβαλε το διακύβευμα των εκλογών απέναντι στο δίλημμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για «σταθερότητα» ή «χάος».

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης το δίλημμα για κάθε πολίτη είναι «απλή επιβίωση ή ζωή με ποιότητα και προοπτική» και η απάντηση σε αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη.

Από τη φράση αυτή επιβεβαιώνεται η κεντρική στρατηγική του διπόλου ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και Μητσοτάκης – Ανδρουλάκης που επιχειρεί να επιβάλει η Χαριλάου Τρικούπη, αποτρέποντας τη σφήνα Τσίπρα που απειλεί να εισβάλει ανάμεσα στους δύο και να μετατρέψει τον εαυτό του, σε αντίπαλο δέος στη γαλάζια διακυβέρνηση. Αυτή η αγωνία είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που ο Νίκος Ανδρουλάκης «ανάβει κόκκινο» σε μελλοντικές προεκλογικές συνομιλίες με τον πρώην πρωθυπουργό, κάτι που δεν ισχύει πλέον για τις υπόλοιπες μικρότερες δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Απόδειξη η πρωτοβουλία που προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του άρθρου 86 μέσω επιστολής που θα στείλει, καλώντας τους σε συνεννόηση.

Διάλογο και με Τσίπρα θέλει ο Δούκας

Στον αντίποδα, στη θέση του για διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένου και του Αλέξη Τσίπρα επιμένει ο Χάρης Δούκας , δηλώνοντας για ακόμη μία φορά ότι ως ΠΑΣΟΚ «πρέπει να μιλάμε με όλον τον κόσμο»(Action24) και «όταν λες διάλογο, δεν αποκλείεις κανέναν». Σύμφωνα με το δήμαρχο Αθηναίων, που πάντως ήταν χθες στο Κάραβελ και μίλησε στην εκδήλωση για το κυκλοφοριακό, «ειλικρινής διάλογος αξιακά σημαίνει ότι δεν αποκλείω κανέναν και με όλους όσους πιστεύουν στην προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου μπορούν να συζητώ».

Ωστόσο, δεν θα πάει στη σημερινή παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο ανειλημμένων υποχρεώσεων αλλά και γιατί δεν επιθυμεί να εκπέμψει διαφορετικό στίγμα από το κόμμα του, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όπως τόνισε «κάνει μεγάλη προσπάθεια να είναι η δεσπόζουσα δύναμη στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη». Ο κ. Δούκας ξεκαθαρίζει τέλος ότι το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές και ότι επίσης υπενθυμίζει ότι στο συνέδριό πρέπει να υπάρξει «καθαρή» απόφαση ότι δε θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ.