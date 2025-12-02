Δούκας για Τσίπρα: «Δεν αποκλείω κανέναν από τον διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις»

Κατά τον Χάρης Δούκας θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ θα έχει δεσπόζουσα θέση στο χώρο της κεντροαριστεράς, σημείωσε ωστόσο πως θα πρέπει να υπάρξει ένα προσκλητήριο δυνάμεων με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις.

Προς την κατεύθυνση αυτή μιλώντας στο Action 24 χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη για διάλογο με όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου για την αναθεώρηση του άρθρου 86.

Επανέλαβε δε την άποψή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να έχει μια καθαρή θέση για τις μετεκλογικές συνεργασίες αποκλείοντας τη Νέα Δημοκρατία.

«Δεν θα πάω στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε μια προγραμματισμένη εκδήλωση για τα σχολεία την ίδια ώρα αλλά και να μην υπήρχε η εκδήλωση δεν θα πήγαινε γιατί δεν θέλω να δώσω διαφορετικό στίγμα από την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να είναι η δεσπόζουσα θέση στο χώρο» είπε ο κ. Δούκας επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να μιλά με όλους βάζοντας τους δικούς του όρους.

«Αν είμαστε πρώτο κόμμα μπορούμε να συζητήσουμε με τις προοδευτικές δυνάμεις, ο κ. Τσίπρας παρουσιάζει ένα βιβλίο δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα αλλά όταν λες για διάλογο δεν αποκλείεις καμία από τις προοδευτικές δυνάμεις» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων επαναλαμβάνοντας πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή και όχι η συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

Για τις δημοσκοπήσεις και την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δούκας είπε πως έχει παρουσιάσει προτάσεις για να δημιουργηθούν οι «συνθήκες ανατροπής», όχι συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, προσκλητήριο σε προοδευτικές δυνάμεις για διάλογο, επιλογή τριών εμβληματικών δράσεων στις οποίες το ΠΑΣΟΚ θα πρωταγωνιστήσει.