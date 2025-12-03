Πυρά Μπακογιάννη σε Δούκα για τους χρυσούς κάδους σκύλων που θα στοιχίσουν 1 εκατ. ευρώ

Σε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει εξελιχθεί η προμήθεια ειδικών κάδων συλλογής περιττωμάτων σκύλων στον Δήμο Αθηναίων, με την παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη να καταγγέλλει «προκλητική σπατάλη» και τη δημοτική αρχή του Χάρη Δούκα να υπερασπίζεται την επιλογή της ως «σύγχρονη ευρωπαϊκή πρακτική».

Οι καταγγελίες για το κόστος και τo κλειστό Υπνωτήριο

Με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» (Κώστας Μπακογιάννης) εξαπέλυσε επίθεση, κάνοντας λόγο για «χρυσούς» κάδους και αδιαφανείς πρακτικές.

Η καταγγελία εστιάζει στην προμήθεια 660 κάδων για χώρους κοινωνικοποίησης σκύλων, ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται στα 998.480 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος για τον κάθε κάδο φτάνει τα 1.512 ευρώ/τεμάχιο.

Το κεντρικό σημείο της αντιπολίτευσης είναι ότι η δαπάνη θα καλυφθεί από τους ιδίους πόρους του Δήμου, δηλαδή από τα ανταποδοτικά τέλη των Αθηναίων πολιτών.

Η παράταξη Κώστα Μπακογιάννη θέτει το εξής δίλημμα: «Με το ίδιο ποσό η Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να είχε κρατήσει ανοιχτό για τα επόμενα 28 χρόνια το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο έκλεισε επικαλούμενη οικονομική στενότητα!». Παράλληλα, οι καταγγελίες συνδέονται με πρόσφατες ανατιμήσεις έως και 100% στα δημοτικά πάρκινγκ και την αύξηση 25% του εισιτηρίου των χριστουγεννιάτικων δράσεων της Τεχνόπολης.

Η απάντηση του Δήμου: «Anti-Graffiti και μηδενική επιβάρυνση»

Σε απάντηση των επικρίσεων που επανήλθαν με σφοδρότητα, ο Δήμος Αθηναίων υπερασπίζεται τη συγκεκριμένη προμήθεια ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αναβάθμιση της καθαριότητας, δηλώνοντας ότι η κίνηση είναι πλήρως εναρμονισμένη με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σύμφωνα με την επίσημη θέση της δημοτικής αρχής:

Οι νέοι κάδοι είναι τελευταίας τεχνολογίας και, κυρίως, ανθεκτικοί σε βανδαλισμούς χάρη στην ενσωματωμένη anti-graffiti τεχνολογία, εξασφαλίζοντας τη μακροχρόνια χρήση τους.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η ενσωμάτωση ειδικών σακουλών για τη συλλογή των περιττωμάτων, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες σκύλων μια εύκολη, άμεση και δωρεάν λύση για τη διατήρηση της καθαριότητας σε κάθε γειτονιά.

Αναφορικά με το επίμαχο κόστος, ο Δήμος επισημαίνει ότι η τοποθέτηση των ειδικών κάδων γίνεται με «μηδενική επιβάρυνση για τους πολίτες».



Η διαφωνία για τους «χρυσούς κάδους» φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της διαχείρισης των εσόδων του Δήμου, με την αντιπαράθεση να αναμένεται να κορυφωθεί στις επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.