Συρρέει κόσμος στο Παλλάς για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Ποιοι έχουν ήδη δώσει το «παρών»

Η παρουσίαση του πολυσυζητημένου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», πραγματοποιείται σε λίγη ώρα στο Θέατρο Παλλάς, στο κέντρο της Αθήνας. Η προσέλευση του κοινού ξεκίνησε τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρας έναρξης (19:00) της εκδήλωσης. Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στις φωτογραφίες και τα βίντεο του flash.gr, δεκάδες πολίτες έχουν σπεύσει έξω από τον ιστορικό χώρο πολιτισμού, επιχειρώντας να εξασφαλίσουν θέση.

Το βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία από τις 24 Νοεμβρίου, συνοδεύεται επίσης από έκδοση audiobook. Η σημερινή παρουσίαση αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει αναλυτικά για το περιεχόμενο της «Ιθάκης», ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί και πολιτικά, σε μια περίοδο που η παρουσία του στη δημόσια σφαίρα βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν και διακεκριμένοι ομιλητές από τον ακαδημαϊκό και πολιτικό χώρο, προσφέροντας μια ευρύτερη αποτίμηση του βιβλίου και της θεματολογίας του. Ήδη, λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα είχαν φτάσει στο «Παλλάς» οι βουλευτές: Μίλτος Ζαμπάρας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Γιώργος Ψυχογιός, Βασίλης Κόκκαλης, Γιάννης Σαρακιώτης, Συμεών Κεδίκογλου, Μαρίνα Κοντοτόλη, Χρήστος Γιαννούλης, Αθηνά Λινού, Κώστας Μπάρκας, τα μέλη των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ Τρύφων Αλεξιάδης, Γιάννης Ραγκούσης, οι Γιάννης Μπαλάφας και Άγγελος Τόλκας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.

Φάμελλος: «Είναι πολύ σημαντικό το βιβλίο για τον απολογισμό που κάνει»

Λίγο αργότερα έφτασε στο «Παλλάς» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμμελος. «Είναι πολύ σημαντικό το βιβλίο για τον απολογισμό που κάνει κι αυτό που θέλω και θέλουν οι πολίτες είναι να συμβάλει στην συζήτηση. Το ενδιαφέρον είναι στο βιβλίο», υπογράμμισε.

Επίσης, στο «Παλλάς» είναι η Όλγα Γεροβασίλη, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η Καλλιόπη Βέττα, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Διονύσης Καλαματανός, ο Γιώργος Καραμέρος.

Η Όλγα Γεροβασίλη, σε μια λιτή δήλωσή της στους εκπροσώπους του Τύπου, τόνισε ότι «ο κόσμος ζητά ελπίδα, να περάσουμε στην επόμενη μέρα» και ότι η ίδια περιμένει σήμερα μια «πολιτική ομιλία» από τον Αλέξη Τσίπρα.

Και τα ηγετικά στελέχη της ΝΕΑΡ

Αξίζει να τονιστεί ότι έδωσαν το «παρών» πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης και οι βουλευτές της ΝΕΑΡ Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

«Απόψε μιλάει ο Αλέξης»

Λίγο μετά τις 6.30 εμφανίστηκε ο πρώην υπουργός Νίκος Παππάς που είπε λακωνικά: «απόψε μιλάει ο Αλέξης». Στην εκδήλωση παρευρίσκεται και ο Γιώργος Λιάνης, ο οποίος εξήγησε ότι «είμαι εδώ γιατί ο Αλέξης είναι φίλος και γιατί με τις Πρέσπες απελευθέρωσε τη Μακεδονία από τα φαντάσματα του παρελθόντος». Επίσης, κατέφτασε και η Πόπη Τσαπανίδου.

Πολλές αναλύσεις ήδη ερμηνεύουν τη σημερινή παρουσίαση ως πιθανή «αφετηρία» νέων κινήσεων ή παρεμβάσεων του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από την εκδήλωση.

Φωτογραφίες, βίντεο: Γιάννης Κέμμος