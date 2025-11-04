H«Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το εξώφυλλο και το μήνυμα του βιβλίου

Στη δημοσιότητα έδωσε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg το εξώφυλλο του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», που αναμένεται να φτάσει στα βιβλιοπωλεία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Το βιβλίο, σύμφωνα με το επίσημο δελτίο Τύπου, είναι μια πολιτική αφήγηση με στοιχεία θρίλερ, που ξεδιπλώνει τα γεγονότα της περιόδου 2015–2019 – από το δημοψήφισμα και τις κλειστές τράπεζες μέχρι τις καταιγιστικές διαπραγματεύσεις με τους δανειστές και τις συναντήσεις με ηγέτες όπως Μέρκελ, Ολάντ και Πούτιν.

Η Ελλάδα στα πρόθυρα εξόδου – και ένας πρωθυπουργός απέναντι σε όλους

Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει με ωμότητα και αυτοκριτική τις κρίσιμες ώρες που καθόρισαν τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, οι εσωτερικές συγκρούσεις και οι πολιτικές αποφάσεις που έκριναν το μέλλον της χώρας ξεδιπλώνονται χωρίς ωραιοποιήσεις – με ρυθμό και ένταση που θυμίζουν κινηματογραφική αφήγηση.

Από την ΚΝΕ στο Μαξίμου

Η «Ιθάκη» δεν είναι μόνο πολιτικό χρονικό. Είναι και μια προσωπική εξομολόγηση. Ο πρώην πρωθυπουργός επιστρέφει στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, στην πολιτικοποίηση μέσα από την ΚΝΕ, στη διαδρομή του στην Αριστερά, μέχρι την ανάδειξή του σε νεότερο πρωθυπουργό της ελληνικής ιστορίας.

Με λογοτεχνική γραφή, ο Τσίπρας φωτίζει πτυχές της πορείας του, αλλά και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα.

Η κρίση, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα μαθήματα του παρελθόντος

Στα 11+1 κεφάλαια του βιβλίου, ο αναγνώστης συναντά τεκμήρια, πρακτικά, διαλόγους και αδημοσίευτες λεπτομέρειες από μια περίοδο που καθόρισε τη χώρα. Ο Τσίπρας αναμετριέται με την αλήθεια – όχι μόνο για τα χρόνια της κρίσης, αλλά και για όσα ακολούθησαν.

Μιλά για τη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ από μικρό κόμμα διαμαρτυρίας σε κόμμα εξουσίας, για τη «μάχη της χρεοκοπίας» που κερδήθηκε, αλλά και για τις εσωτερικές παθογένειες που οδήγησαν στην ήττα.

Μια Ιθάκη για το μέλλον

Η «Ιθάκη» δεν είναι, όπως επισημαίνει ο ίδιος, ένα βιβλίο για το παρελθόν. Είναι μια διακήρυξη ελπίδας και ένα κάλεσμα προβληματισμού για το σήμερα και το αύριο.



Από τις Πρέσπες και την εξωτερική πολιτική της ειρήνης, μέχρι τις «χαμένες και κερδισμένες μάχες», ο Τσίπρας επιχειρεί να θέσει στο επίκεντρο την ανάγκη για ένα νέο κίνημα “από τα κάτω”, ικανό να δώσει περιεχόμενο στην κοινωνική δικαιοσύνη και την πρόοδο.

Στο τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζει αυτό το όραμα με μια φράση που λειτουργεί σαν πολιτική και υπαρξιακή προειδοποίηση: «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο».