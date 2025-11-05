Αποθεωτικός Τσίπρας για εκλογή Μαμντάνι: «Περισσότερο από μια νίκη σε αυτοδιοικητικές εκλογές»

Σε πανηγυρικό ύφος σχολίασε την εμφατική νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στις εκλογές της Νέας Υόρκης, ο Αλέξης Τσίπρας κάνοντας λόγο πως «η υποταγή της ελευθερίας στα κέρδη της ολιγαρχίας, το σκοτάδι της τρομοκρατικής κοινωνικής αδικίας, η περιφρόνηση της δημοκρατίας, δεν είναι μονόδρομος».

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η εκλογή του πρώτου μουσουλμάνου δημάρχου της πόλης δίνει ελπιδοφόρο μήνυμα σε όλο τον κόσμο, «ότι υπάρχει εναλλακτική λύση» απέναντι σε μια σειρά από επιλογές που καταπατούν «την ελπίδα και τη δικαιοσύνη».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Η εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια νίκη σε αυτοδιοικητικές εκλογές.

Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία, στην κλεπτοκρατία, στις πολιτικές δυναστείες και το ακριβοπληρωμένο μιντιακό σύστημα που προπαγανδίζει τα συμφέροντα τους.

Και το πιο σημαντικό: Δείχνει σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, ότι υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας.

Ο απάνθρωπος καπιταλισμός, η υποταγή της ελευθερίας στα κέρδη της ολιγαρχίας, το σκοτάδι της τρομακτικής κοινωνικής αδικίας, η περιφρόνηση της δημοκρατίας, δεν είναι μονόδρομος.

Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Να κάνουν εφικτό αυτό που οι ισχυροί του κόσμου κηρύσσουν ανέφικτο.

Μπορούμε!

Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Νέα Υόρκη σε ολόκληρο τον κόσμο».