Μεγάλος νικητής στη Νέα Υόρκη ο Ζόραν Μαμντάνι - Η πρώτη αντίδραση Τραμπ

Ο Ζόραν Μαμντάνι, εκπρόσωπος της προοδευτικής πτέρυγας των Δημοκρατικών και ένας από τους πιο έντονους επικριτές του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης στην εκλογική αναμέτρηση που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις τοπικές εκλογές της Τρίτης (4/11).

Ο 34χρονος πολιτικός, μέλος του κοινοβουλίου της Πολιτείας Νέας Υόρκης, επικράτησε του Άντριου Κουόμο, πρώην κυβερνήτη της Πολιτείας, καθώς και του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου Κέρτις Σίλουα, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα. Από την 1η Ιανουαρίου αναλαμβάνει καθήκοντα και γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης μητρόπολης των ΗΠΑ.

Νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης ο Ζόραν Μαμντάνι / Φωτ.: Reuters

Η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι οι ήττες που υπέστη η παράταξή του, το ρεπουμπλικανικό κόμμα, σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις που διεξήχθησαν χθες (Νέα Υόρκη, Νιού Τζέρζι, Βιρτζίνια...) οφείλονται στο ότι δεν συμμετείχε ο ίδιος σε καμιά και στην παρατεινόμενη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ.

«‘Το ότι ο Τραμπ δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο και η δημοσιονομική παράλυση (είναι) οι δυο λόγοι για τους οποίους οι ρεπουμπλικάνοι έχασαν τις εκλογές απόψε’, σύμφωνα με δημοσκόπους», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η αντιπαράθεση με τον Τραμπ και η στάση του για το Ισραήλ

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο Μαμντάνι δέχθηκε επιθέσεις για τις δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ. Παρά τις πιέσεις, διατήρησε σταθερή θέση, επιμένοντας ότι ασκεί κριτική κυβερνητικών επιλογών και όχι θρησκευτικών ή κοινοτικών ομάδων, ταυτόχρονα εκφράζοντας τη στήριξή του στην εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας τον Κουόμο, επιχείρησε να αποτρέψει ψηφοφόρους από το να στηρίξουν τον Μαμντάνι, ωστόσο οι παρεμβάσεις του δεν επηρέασαν το αποτέλεσμα.

Το προφίλ του νέου δημάρχου

Γεννήθηκε στην Ουγκάντα από οικογένεια ινδικής καταγωγής.

Μετανάστευσε στις ΗΠΑ σε ηλικία 7 ετών.

Έγινε Αμερικανός πολίτης το 2018.

Είναι μέλος των Democratic Socialists of America (DSA), της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών.

Κεντρικά σημεία της πολιτικής του ατζέντας:

Ρύθμιση των ενοικίων και μέτρα κατά του υψηλού κόστους στέγασης.

Δωρεάν μετακινήσεις με τα λεωφορεία της πόλης.

Δημόσιοι δωρεάν βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Η δυναμική των εκλογών

Ο Μαμντάνι εξασφάλισε σημαντική υποστήριξη από νεότερες ηλικίες και ψηφοφόρους που είχαν απομακρυνθεί από την πολιτική διαδικασία.

Η συμμετοχή στις κάλπες ήταν αυξημένη, με 1,75 εκατομμύρια ψηφοφόρους να προσέρχονται μέχρι τις 18:00, έναντι 1,15 εκατ. στις δημοτικές εκλογές του 2021.

Στο Νιού Τζέρζι, επικράτησε η κεντρώα Δημοκρατική Μίκι Σέριλ, ενώ στη Βιρτζίνια εξελέγη η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, η πρώτη γυναίκα κυβερνήτρια της Πολιτείας.

Στην Καλιφόρνια, οι ψηφοφόροι ενέκριναν αναδιάταξη του εκλογικού χάρτη, εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει τους Δημοκρατικούς.