Μαρξ και σφυροδρέπανα: Το... άκρως κομμουνιστικό πρωτοσέλιδο της New York Post για τον Μαμντάνι

Σε γραμμή... Τραμπ κινήθηκε η New York Post μετά την εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι, παρουσιάζοντας τον πρώτο μουσουλμάνο δήμαρχο της Νέας Υόρκης με σφυροδρέπανο και λογοπαίγνιο με τον Καρλ Μαρξ στο πρωτοσέλιδό της.

Η γνωστή εφημερίδα της πόλης έδωσε... ρέστα μετά την εκλογική μάχη που ολοκληρώθηκε την Τρίτη (4/11) αναφέροντας χαρακτηριστικά: «On your Marx (λογοπαίγνιο με τον Καρλ Μαρξ όπου on your marks σημαίνει στις θέσεις σας), get set, Zo (αντί για Go, αντικαταστάθηκε με το μικρό όνομα του Μαμντάνι)! Ο Σοσιαλιστής Μαμντάνι κερδίζει την κούρσα για δήμαρχος».

Μάλιστα, το πρωτοσέλιδο κάνει λόγο για «κόκκινο μήλο» (σ.σ. παραφράζοντας το «μεγάλο μήλο» που είναι η Νέα Υόρκη).

Το πρωτοσέλιδο της New York Post

Το «πικάρισμα» Μαμντάνι στον Τραμπ και η εμφατική νίκη

Σε μια εκλογική μάχη που είχε ξεκάθαρο φαβορί πριν καν αρχίσει, ο Ζοχράν Μαμντάνι επικράτησε εμφατικά έναντι των αντιπάλων του και αναμένεται να χαράξει μια νέα πολιτική γραμμή τόσο στην Νέα Υόρκη όσο και στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της επινίκιας ομιλίας του, είπε χαρακτηριστικά πως «η ελπίδα υπερίσχυσε του φόβου» και ότι σε μια περίοδο πολιτικής πόλωσης «η Νέα Υόρκη μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς». Επιπλέον, δεν παρέλειψε να... πικάρει την Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ανοίξει κόντρα με τον πρώτο μουσουλμάνο δήμαρχο, ο οποίος υπογράμμισε ότι «αν κάποιος μπορεί να δείξει σε ένα έθνος, προδομένο από τον Ντόναλντ Τραμπ, πώς να τον νικήσει, αυτή είναι η πόλη που τον γέννησε», προσθέτοντας με τόνο: «Κύριε Τραμπ, ξέρω ότι παρακολουθείτε. Έχω τέσσερις λέξεις για εσάς: ανεβάστε την ένταση».

Η πρώτη ηχηρή απάντηση στην πολιτική Τραμπ;

Όπως και να έχει, το κατά πόσο ο 39χρονος νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, θα μπορέσει να χαράξει την πολιτική του γραμμή και να κάνει πράξη τα όσα έχει προαναγγείλει είναι ένα ερώτημα που το μέλλον θα δώσει την απάντηση. Πάντως, το γεγονός ότι ένας νεόφερτος υποψήφιος, με απόψεις που έχουν καιρό να ακουστούν και να υιοθετηθούν από τόσο μεγάλο μέρος κόσμου, κατάφερε να «απορροφήσει» τους κραδασμούς από τα απανωτά χτυπήματα του Ντόναλντ Τραμπ και να βγει νικητής, λέει πολλά για την κεντρική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

Ίσως, αυτή να ήταν η πρώτη ηχηρή απάντηση στην αμφιλεγόμενη πολιτική που ασκεί ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης, που όπως αποτυπώνουν δεκάδες δημοσκοπήσεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεν έχει πείσει (σ.σ. ακόμη τουλάχιστον) τους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Πιθανότητα το απέδειξαν και τα χθεσινά αποτελέσματα...