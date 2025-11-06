Έξαλλος ο δισεκατομμυριούχος Τζον Κατσιματίδης με τον Μαμντάνι: «Δεν δίνω δεκάρα για τα παντοπωλεία»

Ο μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης, Τζον Κατσιματίδης, εξοργίστηκε με την εμφατική νίκη του δημοκρατικού σοσιαλιστή Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος πρότεινε τη δημιουργία δημόσιων παντοπωλείων.

Όπως γράφει η New York Post, ο Κατσιματίδης είπε θυμωμένος σε μια σύντομη συνέντευξη την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου: «Δεν με νοιάζουν τα παντοπωλεία!», εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τα σχέδια του νεοεκλεγέντος δημάρχου για την πόλη.



Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Red Apple Group - η οποία διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο που περιλαμβάνει μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακίνητα, ορυκτά καύσιμα και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ Gristedes και D’Agostino - εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την επιδείνωση της «ποιότητας ζωής». «Η Νέα Υόρκη δεν μπορεί να αντέξει να χάσει περισσότερους ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι τον απασχολεί περισσότερο η απειλή του Μαμντάνι να μειώσει το αστυνομικό σώμα και το ποιον θα διορίσει ο εκλεγμένος δήμαρχος σε θέσεις δικαστών.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ζοχράν Μαμντάνι έγινε διάσημος το 2020 όταν ζήτησε την κατάργηση της χρηματοδότησης της Αστυνομίας, αλλά από τότε έχει αλλάξει στάση, υποσχόμενος να μη μειώσει τον αριθμό των αστυνομικών ή τον προϋπολογισμό της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης.



Το 2020 έγραψε στο Twitter: «Δεν χρειαζόμαστε έρευνα για να ξέρουμε ότι η NYPD είναι ρατσιστική, ομοφοβική και αποτελεί μεγάλη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι #DefundTheNYPD» - αλλά και αυτό το ανακάλεσε στη συνέχεια. Λέει ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν από «απογοήτευση» για τη «δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ».

Ο Κατσιματίδης από την πλευρά του, προέτρεψε την κυβερνήτη Κάθι Χότσουλ να ενισχύσει την εποπτεία της πόλης. «Το βάρος πέφτει τώρα στο γραφείο του κυβερνήτη και η [Χότσουλ] πρέπει να κρατήσει τον έλεγχο» της πόλης.

Εξέφρασε επίσης την άποψή του σχετικά με το αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μειώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς την πόλη καταγωγής του. «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα διασφαλίσει ότι τα ομοσπονδιακά κονδύλια που λαμβάνει η πόλη της Νέας Υόρκης θα χρησιμοποιηθούν σωστά», επισήμανε ο Τζον Κατσιματίδης.