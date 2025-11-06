Μαμντάνι: Ενθουσιασμένοι οι Άραβες ανά τον κόσμο για την εκλογή του «γαμπρού τους» στη Νέα Υόρκη

Η σύζυγός του, η Ράμα Ντουβάτζι, είναι συριακής καταγωγής. Δεν χρειάζεται τίποτ’ άλλο ώστε στη Συρία κάποιοι να θεωρούν «συγγενή τους» τον επόμενο δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Σε άλλες αραβικές χώρες αλλά και στο Ιράν, η εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι έγινε δεκτή με ενδιαφέρον, ενθουσιασμό και πολύ χιούμορ.

Το γεγονός ότι είναι μουσουλμάνος -ο πρώτος που θα αναλάβει σύντομα τα ηνία της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ- και στηρίζει τον παλαιστινιακό αγώνα, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συμπάθεια που του δείχνουν οι Άραβες.

«Λατρεύω το πώς οι Σύροι τον αποκαλούν γαμπρό τους», έγραψε ο Καράμ Νασάρ, ο αρχισυντάκτης της ανεξάρτητης συριακής πλατφόρμας Al Jumhuriya. «Ο καημένος, νόμιζε ότι παντρευόταν μονάχα μια Σύρια! Όχι, χαμπίμπι (σ.σ. αγαπητέ μου) Ζοράν, ανήκεις πλέον σε όλο το έθνος», αστειεύτηκε.

Ο Άμπντελ Καρίμ Μπακάρ, Σύρος διανοητής που έχει περισσότερους από 3 εκατομμύρια ακολούθους στο Facebook, χαιρέτισε την «υπέροχη είδηση» της νίκης του υποψηφίου των Δημοκρατικών. Δηλώνει «ενθουσιασμένος» επειδή ο μελλοντικός δήμαρχος είναι «γαμπρός του» αλλά και επειδή «είναι η φωνή των περιθωριοποιημένων, της εργατικής τάξης και των φτωχών».

«Θα μπορούσα να είμαι γαμπρός σας στη Δαμασκό»

Ένα προεκλογικό βίντεο, στο οποίο ο 34χρονος Μαμντάνι μιλούσε αραβικά με λεβαντίνικη προφορά έκανε τον γύρο των κοινωνικών δικτύων σε πολλές αραβικές χώρες, με εγκωμιαστικά σχόλια. «Ξέρω τι λέτε: θα μπορούσα να είμαι ο γαμπρός σας στη Δαμασκό», είπε ο Αμερικανός, χαμογελώντας και πίνοντας ένα τσάι μέντας.

Στο ίδιο βίντεο ο Μαμντάνι, που υπερασπίζεται τον παλαιστινιακό αγώνα και χαρακτήρισε το Ισραήλ «καθεστώς απαρτχάιντ» και τον πόλεμο στη Γάζα «γενοκτονία», δοκιμάζει ένα «κιουνεφέ της Ναμπλούς», παραδοσιακό αραβικό γλυκό με φύλλο κανταΐφι, γέμιση τυριού και σιρόπι πορτοκαλιού.

«Έδωσε λίγη ελπίδα»

Στην πόλη αυτήν, τη Νάμπλους, ο Σάλεχ, ένας 26χρονος Παλαιστίνιος φοιτητής, αποκάλεσε «απίστευτη» τη νίκη του Μαμντάνι. «Ένας μουσουλμάνος δήμαρχος σε μια πόλη που έχει περισσότερους Εβραίους κατοίκους από το Τελ Αβίβ, αυτό είναι τρελό!» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Ράμι Κουχούν, Παλαιστίνιος κάτοικος της Ναμπλούς που εργάζεται σε μια διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση, παραδέχτηκε ότι η νίκη του Μαμντάνι «του έδωσε λίγη ελπίδα». Όπως είπε, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα πίστευε ότι «όλη αυτή η προσοχή που είχε στραφεί στην Παλαιστίνη, στη γενοκτονία, σε όσα συμβαίνουν στη Γάζα, θα οδηγήσει σε πολιτικά αποτελέσματα που θα είναι, εμμέσως ή ευθέως θετικά για τους Παλαιστίνιους».

Στο Ιράν η νίκη του Μαμντάνι καλύφθηκε ευρέως από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, που υπογράμμισαν κυρίως ότι είναι σιίτης -όπως και οι περισσότεροι Ιρανοί.

Για κάποιους, η νίκη του Μαμντάνι, ενός μετανάστη γεννημένου στην Ουγκάντα από Ινδούς γονείς, ήταν ευκαιρία να συγκρίνουν τη δική του επιτυχία με την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες τους. Στην Τυνησία, όπου η αντιπολίτευση καταγγέλλει καταστολή των ελευθεριών, ο πρώην χρονικογράφος Χαϊθέμ Ελ Μέκι, σχολίασε ότι οι δηλώσεις του Μαμντάντι για τη θέση των μεταναστών στην κοινωνία θα του στοίχιζαν «είκοσι χρόνια στη φυλακή» και «κατηγορίες για συνωμοσία».

«Είναι δικαίωμά σου να μιλάς για την υποκρισία της Δύσης, για τον ρατσισμό της και την έλλειψη σεβασμού στα δικαιώματα που διατυμπανίζει. Αλλά αναρωτήσου: εσύ, στη δικιά σου χώρα, τα σέβεσαι πραγματικά;» αναρωτήθηκε ο Ελ Μέκι που μοιράζεται τακτικά τις πολιτικές αναλύσεις του με τους 225.000 ακολούθους του στο Facebook.