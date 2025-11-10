Σε εξέλιξη η συνάντηση Αλ Σάρα-Τραμπ - Τον έβαλαν από την πίσω πόρτα

Κεκλεισμένων των θυρών υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο τον Σύριο ομόλογό του Αχμέντ αλ-Σάρα ο Ντόναλντ Τραμπ το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου.

Αν και κανονικά η είσοδος των επίσημων προσκεκλειμένων γίνεται από την μπροστινή είσοδο όπου στέκονται οι δημοσιογράφοι, αυτή τη φορά το πρωτόκολλο δεν ακολουθήθηκε και ο Αλ Σάρα μπήκε στο κτίριο από την πίσω πόρτα.

Η συνάντηση αυτή είναι ιστορικής σημασίας για πολλούς λόγους: έχουν παρέλθει 78 χρόνια από την τελευταία φορά που Σύριος πρόεδρος πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου μετά την ανεξαρτησία της χώρας.

Το 2013 το Αμερικανικό ΥΠΕΞ κήρυξε τον νυν Σύριο πρόεδρο παγκόσμιο τρομοκράτη ενώ οι ΗΠΑ το 2014 κινήθηκαν και στρατιωτικά κατά της Συρίας, με επιχειρήσεις εντός της χώρας.

Έντεκα χρόνια μετά, οι ΗΠΑ αίρουν κυρώσεις κατά του Αλ-Σάρα και Υπουργών του για την σημερινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Κατά τη σημερινή συνάντηση, αναμένεται να υπάρξει ανακοίνωση για αύξηση της διπλωματικής εμπλοκής μεταξύ ΗΠΑ-Συρίας, συμφωνία για συνεργασία σε ζητήματα ασφάλειας και καταπολέμησης τρομοκρατίας, κινήσεις προς χαλάρωση ή αναθεώρηση κυρώσεων, υπό όρους αλλά και μηνύματα προς τη Μέση Ανατολή ότι οι ΗΠΑ αλλάζουν ή ενισχύουν τη στάση τους απέναντι στη Συρία.

Σημειώνεται ότι την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, φέρεται να βρίσκεται στις ΗΠΑ, αλλά δεν υπάρχει καμία απολύτως ανακοίνωση για συνάντηση με κυβερνητικά μέλη.

Στη μάχη κατά του ISIS η Συρία στο πλευρό των ΗΠΑ

Σύμφωνα πάντως με τα όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Σύρος πρόεδρος αναμένεται να ανακοινώσει στο τέλος της συνάντησής του με τον Τραμπ ότι η Συρία θα ενταχθεί στον Παγκόσμιο Συνασπισμό υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την ήττα του ISIS (D-ISIS) και ενδεχομένως στη Συνδυασμένη Κοινή Ομάδα Εργασίας - Επιχείρηση Έμφυτη Αποφασιστικότητα (CJTF–OIR).

Αυτό προκύπτει μετά από αρκετές κοινές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη Βόρεια Συρία κατά του ISIS τους τελευταίους μήνες από τις Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ και τον Συριακό Στρατό.