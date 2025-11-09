Στις ΗΠΑ ο πρόεδρος της Συρίας - Τη Δευτέρα η συνάντηση με τον Τραμπ

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Συρίας αναμένεται να συναντηθεί την Δευτέρα με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, 11 μήνες μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Δεκάδες συλλήψεις από τις υπηρεσίες ασφαλείας

Λίγες ώρες πριν την άφιξή του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ανακοινώθηκε ότι οι συριακές υπηρεσίες ασφαλείας συνέλαβαν δεκάδες ύποπτους μέλη της λεγόμενης οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Οι κοινές προσπάθειες για την καταπολέμηση των υπολειμμάτων της οργάνωσης στη Συρία αναμένεται να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών του αλ Σάρα με τον Τραμπ. Οι συριακές αρχές ανέφεραν ότι συνελήφθησαν 71 ύποπτα μέλη της οργάνωσης, ενώ κατασχέθηκαν όπλα και εκρηκτικά.

Ο πρόεδρος της Συρίας ταξίδεψε ξανά στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο για να παρευρεθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου δήλωσε ότι η Συρία «ανακτά τη θέση που της αξίζει μεταξύ των εθνών του κόσμου» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να άρει τις κυρώσεις.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υποστήριξε ένα ψήφισμα των ΗΠΑ για την άρση των μέτρων, το οποίο συνέπεσε με τη συνέχιση της διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από μήνες από την Ουάσιγκτον για τη σταδιακή χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Συρίας και των νέων ηγετών της.