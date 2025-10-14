Αμηχανία «στον αέρα»: Το σχόλιο του Σύρου προέδρου Αλ Σάρα σε δημοσιογράφο που προκάλεσε αίσθηση

Η πρώτη εμφάνιση του Σύρου προέδρου Άχμεντ Αλ Σάρα στην εκπομπή «60 Minutes» την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, προκάλεσε πολλές συζητήσεις, μετά από το στιγμιότυπο που σε μερικούς φάνηκε ως φλερτ με την ανταποκρίτρια του CBS News, Μάργκαρετ Μπρέναν.

«Όταν συναντήσατε τον πρόεδρο Τραμπ τον Μάιο, σας περιέγραψε ως όμορφο, σκληρό και είπε ότι έχετε ένα ισχυρό παρελθόν», είπε η δημοσιογράφος. Ο Αλ Σάρα χαμογέλασε και απάντησε: «Έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό;»



Η Μπρέναν, που φάνηκε να αιφνιδιάστηκε, ήταν αποφασισμένη να επαναφέρει τη συζήτηση στο θέμα που τους απασχολούσε.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία για το ισχυρό παρελθόν σας, αλλά είναι εξαιτίας αυτού του παρελθόντος που χαρακτηριστήκατε ως τρομοκράτης από την αμερικανική κυβέρνηση», είπε.



Η συνέντευξη στο CBS σηματοδότησε την πρώτη σημαντική εμφάνιση του Αλ Σάρα στην αμερικανική τηλεόραση. Τα αποσπάσματα της συζήτησης που αφορούσαν τον Ντόναλντ Τραμπ συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες, με τους χρήστες να αστειεύονται για τη συμπεριφορά του Σύρου προέδρου και να τον αποκαλούν «Πρόεδρο rizz».

Στην αργκό της Gen Z, το «rizz» είναι συντομογραφία του «charisma» (χαρισματικός). Ο όρος συνήθως υποδηλώνει την ικανότητα ενός άνδρα να προσελκύει γυναίκες.



Ένας σχολιαστής στο X αστειεύτηκε: «Ο αδελφός νόμιζε ότι το 60 Minutes ήταν ριάλιτι ραντεβού».



Bro thought 60 Minutes was a dating show 🤣 pic.twitter.com/xj6qPEK48u — Xumas (@xumas_iq) October 13, 2025

H δημοσιογράφος του CBS ρώτησε τον Αλ Σάρα, επίσης, για τον ρόλο του ως ηγέτη της Τζαμπάτ Αλ Νούσρα μιας ομάδας που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία.



«Μέχρι πριν από λίγους μήνες, υπήρχε αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι σας», υπενθύμισε στον Σύρο ηγέτη με τον ίδιο να απαντά «θα ήταν σπατάλη, θα ήταν άσκοπα ξοδεμένα χρήματα. Μιλάμε για 25 χρόνια πριν. Ήμουν 17 ή 18 ετών. Το επίπεδο συνειδητοποίησης που έχεις τώρα είναι διαφορετικό από αυτό που ήταν πριν από 20 χρόνια».



Δείτε όλη τη συνέντευξη του Αλ Σάρα στο CBS: