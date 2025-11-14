Απανωτές εκρήξεις στη Δαμασκό - Πύραυλος χτύπησε κτίριο

Μια γυναίκα τραυματίστηκε μετά από πτώση πυραύλου σε τριώροφο κτίριο στη Δαμασκό το βράδυ της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα στου Sky News Arabia.

Πριν από τα σχόλια του αξιωματούχου, υπήρχαν αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στη συνοικία Αλ-Χαντάθ της Δαμασκού.

Υπήρχε ισχυρή παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή Μεζέζ της Δαμασκού μετά την έκρηξη και ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή, ανέφερε το Asharq. Άγνωστοι δράστες φέρονται να είχαν ως στόχο το σπίτι.

Οι αξιωματικοί ασφαλείας δήλωσαν στον ιστότοπο ότι διερευνούν το περιστατικό.