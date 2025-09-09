Ισραήλ: Πλήξαμε τουρκικούς στόχους στη Συρία - Κλιμακώνεται η ένταση

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές τη νύχτα της Δευτέρας σε στρατιωτικούς στόχους στη Συρία, με επίκεντρο τις πόλεις Λατάκεια, Χομς και Παλμύρα.

Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή ασφαλείας που μίλησε στο Al Arabiya, βασικός στόχος των επιθέσεων ήταν αποθήκη στην επαρχία Χομς, στην οποία βρισκόταν αντιαεροπορικός εξοπλισμός και πύραυλοι τουρκικής κατασκευής.

Η ίδια πηγή τόνισε ότι ο εξοπλισμός είχε μεταφερθεί πρόσφατα στην περιοχή, κάνοντας λόγο για απόπειρα της Τουρκίας να εμπλέξει το Ισραήλ σε μια ευρύτερη στρατιωτική σύγκρουση στη Συρία.

«Πλήξαμε αποθήκη στη Χομς που περιείχε τουρκικής κατασκευής πυραύλους και αντιαεροπορικά συστήματα. Η Τουρκία επιχειρεί να μας σύρει σε στρατιωτική σύγκρουση στη Συρία, κάτι που δεν επιθυμούμε, αλλά δεν φοβόμαστε. Αν χρειαστεί, ενδέχεται να προχωρήσουμε σε ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά η ισραηλινή πηγή.

Πέραν της Χομς, ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν και σε στρατόπεδα στα βόρεια της Λατάκειας, καθώς και σε περιοχές γύρω από την Παλμύρα. Την ίδια ώρα, ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν υπερπτήσεις πάνω από τη Δαμασκό.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τη Συρία ή το Ισραήλ σχετικά με το εύρος των ζημιών ή τυχόν απώλειες.

Η ισραηλινή πλευρά ξεκαθάρισε ότι παρακολουθεί στενά τις κινήσεις στην περιοχή και επιμένει στον αφοπλισμό του νότιου τμήματος της Συρίας, όπου υπάρχουν ενδείξεις αυξημένης τουρκικής στρατιωτικής δραστηριότητας.