Παραιτήθηκε ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία.

Ο Γκίαρ Πέντερσεν επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους μετά από περισσότερα από έξι χρόνια υπηρεσίας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έκανε δεκτή την παραίτηση.

Η δήλωση Πέντερσεν

Στη δήλωσή του, ο κ. Πέντερσεν εξέφρασε «βαθιά ευγνωμοσύνη προς τον συριακό λαό που επέδειξε εξαιρετικό θάρρος και ανθρωπιά όλα αυτά τα χρόνια». Τόνισε ότι υπήρξε «καθήκον αλλά και προνόμιο να παραμείνει στο αξίωμα και να καθοδηγήσει τις πολιτικές προσπάθειες του ΟΗΕ στους πρώτους κρίσιμους μήνες αυτής της περιόδου πολιτικής μετάβασης».

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Πέντερσεν στη δήλωσή του ανέφερε ότι θα αποχωρήσει το προσεχές διάστημα αλλά «θα παραμείνει πλήρως αφοσιωμένος μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας του». Εξέφρασε επίσης ευγνωμοσύνη προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για την εμπιστοσύνη του, στην ομάδα του «για την ακούραστη αφοσίωση» και στο Συμβούλιο Ασφαλείας «για τη σταθερή στήριξη σε όλη αυτήν την πορεία».

«Λίγοι έχουν υπομείνει τόσο βαθιά δεινά όσο οι Σύροι. Και λίγοι έχουν δείξει τόση αντοχή και αποφασιστικότητα. Η Συρία και ο λαός της έχουν μια νέα αυγή, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει μια φωτεινή ημέρα. Το αξίζουν τόσο πολύ» τόνισε.