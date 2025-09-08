Πρέσινγκ Άγκυρας σε Δαμασκό: «Προετοιμαζόμαστε για μια συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας με τη Συρία»

Η Τουρκία συνεχίζει να προετοιμάζεται για υπογραφή συμφωνίας θαλάσσιας δικαιοδοσίας με τη Συρία, όπως σημείωσε ο υπουργός Μεταφορών και υποδομών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

Ο Τούρκος υπουργός ανέφερε σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Milliyet, ότι η Τουρκία εξετάζει τις πτυχές μιας πιθανής συμφωνίας, προσθέτοντας ότι την διαδικασία χειρίζεται το Τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.



Για το εάν θα υπογραφεί συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας με τη Συρία, ο Ουράλογλου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χειριζόμαστε τις τεχνικές πτυχές της συμφωνίας θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Είναι μια διαδικασία που διαχειρίζεται άμεσα το Υπουργείο Εξωτερικών μας. Εάν συμβεί, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα απαντήσουμε στο ερώτημα: "Τι πρέπει να συμβεί σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο;". Το εξετάζουμε αυτό με τη Συρία, όπως ακριβώς έχουμε κάνει και με την υπόλοιπη Τουρκία. Το έχουμε μοιραστεί με το Υπουργείο Εξωτερικών μας. Παρακολουθούν τη διαδικασία».



Όσον αφορά το αν είναι ακόμα καιρός για συμφωνία, ο Ουράλογλου τόνισε: «Οι Σύριοι έχουν βγει από τον πόλεμο, αλλά ξέρουν πώς να διαπραγματεύονται καλά. Δεν πρέπει να χάσουμε τη διαδικασία. Γι' αυτό την παρακολουθούμε».

«Οι Σύριοι παίρνουν ίντερνετ από την Κύπρο»

Ο Τούρκος υπουργός μεταφορών αναφέρθηκε και στην πιθανότητα η Τουρκία να ενισχύσει τη Συρία και στον τομέα του διαδικτύου, υπενθυμίζοντας ότι οι Σύριοι προς παρόν το προμηθεύονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.



«Προμηθεύονται το διαδίκτυο από τη "Νότια Κύπρο". Θέλουν μια εναλλακτική λύση. Είπαμε, "Μπορούμε να το παρέχουμε στην πόρτα, στα σύνορα ή με ένα συγκεκριμένο μοντέλο, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής". Το κάναμε αυτό με την Telekom στην ΤΔΒΚ και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Τους έχουμε παρουσιάσει αυτές τις προτάσεις. Τις εξετάζουν. Πριν από λίγο καιρό, ο Σύρος Υπουργός έστειλε ένα μήνυμα: Η υποδομή διαδικτύου στη βόρεια Συρία έχει καταρρεύσει. Τους στηρίξαμε και τους αναζωογονήσαμε. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη».