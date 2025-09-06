Τουρκία: Ξανά στο εδώλιο ο Ιμάμογλου - Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

Στο στόχαστρο της τουρκικής Δικαιοσύνης έχουν τεθεί εδώ και έναν χρόνο εκατοντάδες αξιωματούχοι, αλλά και απλοί υπάλληλοι του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).



Πρόκειται για το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του οποίου αρκετά στελέχη έχουν συλληφθεί.



Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από τον Μάρτιο, κρατείται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Σηλυβρίας ο πρώην δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Ο Ιμάμογλου είναι ένα από τα πλέον δημοφιλή στελέχη του αντιπολιτευόμενου CHP, ενώ είναι σαφώς το μεγάλο φαβορί για να λάβει το «χρίσμα» της αντιπολίτευσης ενόψει των προεδρικών εκλογών.



Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον Ιμάμογλου

Οι κατηγορίες, με τις οποίες είναι αντιμέτωπος ο Ιμάμογλου, είναι διάφορες: από πλαστογραφία έως διαφθορά και προσβολή δημόσιου λειτουργού.



Όπως σημειώνει η Deutsche Welle, ο 54χρονος την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για «πλαστογραφία» του πανεπιστημιακού τίτλου, καθώς και άλλων εγγράφων, αφού λίγο πριν συλληφθεί ακυρώθηκε το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.



Στην περίπτωση που ο Ιμάμογλου κριθεί ένοχος, μπορεί να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης μέχρι και οκτώ χρόνια και εννέα μήνες. Παράλληλα, ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπος με τον αποκλεισμό του από κάθε πολιτική δραστηριότητα, κάτι που αναμένεται να του στερήσει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.



Το πανεπιστημιακό πτυχίο ορίζεται ως προαπαιτούμενο για το ύπατο αξίωμα.

Η αντιπολίτευση καταγγέλλει πολιτικά κίνητρα πίσω από την δίωξη Ιμάμογλου



Από την πλευρά της, η τουρκική αντιπολίτευσης μιλά για δίωξη με πολιτικά κίνητρα σχετικά με την περίπτωση του Εκρέμ Ιμάμογλου. Όσα έχουν διαδραματιστεί μέχρι τώρα φαίνεται πως επιβεβαιώνουν τις υποψίες του CHP, αφού η συζήτηση γύρω από την «πλαστογραφία» του πτυχίου του Ιμάμογλου ξεκίνησε λίγο μετά την εκλογή του στο αξίωμα του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης. Επιπλέον, προηγουμένως είχαν αρχίσει και οι αποκαλύψεις για κατάχρηση κονδυλίων του δημοτικού προϋπολογισμού από το κυβερνών κόμμα AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, καθώς επίσης και ισλαμιστικές οργανώσεις και αδελφότητες.



Κάποιοι μάλιστα δεν αποκλείουν η στάση απέναντι στον Ιμάμογλου να είναι εκδικητική τακτική της κυβέρνησης, μιας και ήταν ο ίδιος ο Ιμάμογλου πριν από χρόνια που αμφισβητούσε την εγκυρότητα του πτυχίου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.