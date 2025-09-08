Ένοπλη επίθεση στη Σμύρνη: 16χρονος με καραμπίνα σκότωσε δύο αστυνομικούς
Άλλοι δύο είναι τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει τον χώρο γύρω από το αστυνομικό τμήμα.
Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην περιοχή Balçova της Σμύρνης.
Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε. Ο τραυματίας αστυνομικός φέρεται να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Η επίθεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε με κυνηγετικό όπλο. Η αστυνομία συνέλαβε τον 16χρονο δράστη ενώ ελήφθησαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.
Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά με ανακοίνωση του ανακοίνωσε ότι ο 16χρονος δράστης έχει συλληφθεί, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό που έλαβε χώρα σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας.
Η δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια έχει ως εξής:
«Τα συλλυπητήρια του έθνους μας εκφράζονται για την ένοπλη επίθεση που στόχευε το Αστυνομικό Τμήμα Σαλίχ Ισγκιόρεν στην Μπάλτσοβα της Σμύρνης. Δυστυχώς, ο Αρχηγός της Αστυνομίας Πρώτης Τάξης, Αρχιεπιθεωρητής της Αστυνομίας Μουχσίν Αϊντεμίρ, και ο Αστυνομικός μας Χασάν Ακίν μαρτύρησαν σε αυτή την αποτρόπαια επίθεση. Ο Αστυνομικός μας Ομέρ Αμιλάγ τραυματίστηκε σοβαρά και ο Αστυνομικός μας Μουράτ Νταγλί τραυματίστηκε ελαφρά. Προσεύχομαι για το έλεος του Θεού στους ηρωικούς μάρτυρες μας και για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Ο ύποπτος για το περιστατικό, ο Ε.Β. (16), συνελήφθη. Έχει ξεκινήσει έρευνα. Το κοινό θα ενημερωθεί για τις εξελίξεις», δήλωσε.