Ένοπλη επίθεση στη Σμύρνη: 16χρονος με καραμπίνα σκότωσε δύο αστυνομικούς

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην περιοχή Balçova της Σμύρνης.

Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε. Ο τραυματίας αστυνομικός φέρεται να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η επίθεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε με κυνηγετικό όπλο. Η αστυνομία συνέλαβε τον 16χρονο δράστη ενώ ελήφθησαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά με ανακοίνωση του ανακοίνωσε ότι ο 16χρονος δράστης έχει συλληφθεί, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό που έλαβε χώρα σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας.

Η δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια έχει ως εξής:

«Τα συλλυπητήρια του έθνους μας εκφράζονται για την ένοπλη επίθεση που στόχευε το Αστυνομικό Τμήμα Σαλίχ Ισγκιόρεν στην Μπάλτσοβα της Σμύρνης. Δυστυχώς, ο Αρχηγός της Αστυνομίας Πρώτης Τάξης, Αρχιεπιθεωρητής της Αστυνομίας Μουχσίν Αϊντεμίρ, και ο Αστυνομικός μας Χασάν Ακίν μαρτύρησαν σε αυτή την αποτρόπαια επίθεση. Ο Αστυνομικός μας Ομέρ Αμιλάγ τραυματίστηκε σοβαρά και ο Αστυνομικός μας Μουράτ Νταγλί τραυματίστηκε ελαφρά. Προσεύχομαι για το έλεος του Θεού στους ηρωικούς μάρτυρες μας και για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Ο ύποπτος για το περιστατικό, ο Ε.Β. (16), συνελήφθη. Έχει ξεκινήσει έρευνα. Το κοινό θα ενημερωθεί για τις εξελίξεις», δήλωσε.