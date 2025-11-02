ΗΠΑ: Στην Ουάσιγκτον ο Άχμεντ αλ Σάρα στις 10 Νοεμβρίου

Τις ΗΠΑ αναμένεται να επισκεφτεί ο Σύρος Πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα στις 10 Νοεμβρίου, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, όπως έκανε γνωστό το Σάββατο ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία. Συγκεκριμένα, στο περιθώριο του φόρουμ «Διάλογος της Μανάμα» στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, ο Τομ Μπάρακ είπε σε δημοσιογράφους πως κατά την επίσκεψη αναμένεται να συμφωνηθεί η προσχώρηση της Συρίας στη διεθνή αντιτζιχαντιστική συμμαχία.

Το δεύτερο ταξίδι στις ΗΠΑ

Αυτό θα είναι το δεύτερο ταξίδι του αλ Σάρα στις ΗΠΑ, καθώς είχε μεταβεί στην Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο για να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Σάρα έχει κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς η μεταβατική κυβέρνησή του επιδιώκει να βγάλει τη Συρία από τη διεθνή απομόνωση στην οποία βρισκόταν επί καθεστώτος Άσαντ, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Επί του παρόντος, η Συρία δεν είναι μέλος της διεθνούς αντιτζιχαντιστικής συμμαχίας που σχηματίστηκε το 2014 με στόχο να συντρίψει το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Μεταξύ 2014 και 2017 το ΙΚ ήλεγχε περίπου το 1/3 της Συρίας και του Ιράκ, επιβάλλοντας μια ακραία ερμηνεία του ισλαμικού νόμου (σαρία) και σοκάροντας με την βάρβαρη συμπεριφορά των μαχητών του.

Παρότι υπέστη συντριπτική ήττα το 2019, η τζιχαντιστική οργάνωση επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της τόσο στη Συρία όσο και στο γειτονικό Ιράκ.