Η επίσκεψη του Τομ Μπάρακ στη Συρία, η σφοδρή κριτική και το παρασκήνιο

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για την Συρια, Τόμ Μπάρακ, σε έναν εξαιρετικά αναβαθμισμένο ρόλο με εντολή Τράμπ, παρακολουθεί και ενημερώνει την Ουάσιγκτον για το εάν και κατά πόσο τηρείται η συμφωνία του περασμένου Μαρτίου μεταξύ της Συριακής κυβέρνησης και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μπάρακ βρέθηκε πρόσφατα στη Χασάκα της Συρίας. Μετά από πάνω από μία δεκαετία αιματηρών συγκρούσεων και την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ, η Συρία εισέρχεται σε μια μεταβατική πολιτική εποχή, όπου τα σύμβολα της «κανονικότητας» συνυπάρχουν με βαθιές ρωγμές. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πρώτων βουλευτικών εκλογών της μετα-Άσαντ περιόδου γέννησε ταυτόχρονα προσδοκίες για θεσμική επανεκκίνηση και ανησυχία για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Η Δαμασκός μιλά για «νέα αρχή στη βάση της νομιμότητας και της συμμετοχής». Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) αντιτείνουν ότι πρόκειται για «εκλογές χωρίς λαό», μια διαδικασία που «βαθαίνει τον διχασμό» και δεν μπορεί να είναι νόμιμη χωρίς διεθνή εποπτεία και χωρίς τη συμμετοχή όλων των κοινοτήτων, εντός και εκτός συνόρων. Τον ρόλο του «επόπτη» εκ μέρους των ΗΠΑ, έχει αναλάβει ο Τόμ Μπάρακ.

Η απάντηση Μπάρακ στις κατηγορίες για την επίσκεψη στη Συρία

Μετά την επίσκεψη του στην Συρία, υπήρξαν δημοσιεύματα εντός και εκτός ΗΠΑ τα οποία κατέκριναν τον κ. Μπάρακ για την επίσκεψη αυτή, αφήνοντας υπονοούμενα ότι ο ίδιος υπονομεύει τα συμφέροντα της Τουρκίας, της χώρας δηλαδή στην οποία υπηρετεί ως πρέσβης των ΗΠΑ. Πολλοί θεώρησαν ότι ο ίδιος λειτούργησε με μόνο κριτήριο τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον στην περιοχή, παίρνοντας μέρος σε συναντήσεις και κάνοντας προσωπικές επαφές παραγκωνίζοντας την Άγκυρα και υπερβαίνοντας τον ρόλο και τα καθήκοντα του πρέσβη στην Τουρκική πρωτεύουσα. Ο ίδιος με ανάρτηση του στο Χ, απάντησε στους επικριτές του.

«Ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και Ειδικός Απεσταλμένος για τη Συρία, επισκέφτηκα τη Χασάκα ως απεσταλμένος για να διευκολύνω και να παρακολουθήσω την πρόοδο στην εφαρμογή της Συμφωνίας της 10ης Μαρτίου μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) και της Συριακής Κυβέρνησης. Αυτή η συμφωνία είναι κρίσιμης σημασίας όχι μόνο για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Συρίας, αλλά και για τα στρατηγικά συμφέροντα τόσο της Τουρκίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εμπλοκή μου στη Χασάκα διεξήχθη με πλήρη διαφάνεια και στο πνεύμα της προώθησης της περιφερειακής σταθερότητας, του συντονισμού για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια - τα οποία εξυπηρετούν άμεσα τα συμφέροντα ασφάλειας και οικονομίας της Τουρκίας. Οποιαδήποτε υπόνοια ότι η επίσκεψη περιελάμβανε δραστηριότητες που υπονομεύουν τα εθνικά συμφέροντα ή την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας είναι εντελώς αβάσιμη. Και οποιαδήποτε κατηγορία ότι η παρουσία ενός χάρτη που δεν είχα δει ποτέ σε μια αίθουσα συνεδριάσεων στην οποία δεν είχα βρεθεί ποτέ υπονόμευε με κάποιο τρόπο τα συμφέροντα της Τουρκίας είναι εντελώς γελοία. Η αποστολή μου ήταν - και παραμένει - επικεντρωμένη στην προώθηση μηχανισμών συνεργασίας που μειώνουν τις διασυνοριακές απειλές και υποστηρίζουν τον ευρύτερο στόχο της περιφερειακής ειρήνης και ανασυγκρότησης».