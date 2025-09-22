Αναφορές ότι ο Άσαντ δηλητηριάστηκε στη Μόσχα και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση

Αναφορές ότι ο έκπτωτος πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ δηλητηριάστηκε στη Μόσχα της Ρωσίας και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες.

Ειδικότερα, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι έλαβε πληροφορίες που ισχυρίζονται ότι ο Άσαντ δηλητηριάστηκε στη Ρωσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ κάλεσε τη Μόσχα να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση.

Unconfirmed Reports Claim Exiled Syrian President Assad Poisoned in Moscow



Unverified reports have circulated alleging that ousted Syrian president Bashar al-Assad, living in exile in Moscow, was poisoned. The UK-based Syrian Observatory for Human Rights said Assad was… pic.twitter.com/OsywBUpaOU — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) September 21, 2025

Παρόμοιες φήμες είχαν εμφανιστεί πριν από κάποιους μήνες, συμπεριλαμβανομένου ενός ρεπορτάζ στη βρετανική εφημερίδα Sun που επικαλούνταν έναν αυτοαποκαλούμενο πρώην Ρώσο κατάσκοπο, αλλά αργότερα διαψεύστηκαν από την πλατφόρμα επαλήθευσης γεγονότων Ta'keed, η οποία δεν βρήκε καμία επιβεβαίωση από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ή από πρακτορεία όπως το TASS.

Από τότε που εγκατέλειψε τη Δαμασκό, τον Δεκέμβριο του 2024, ο Ασάντ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως και δεν έχει εκδοθεί επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με τους τελευταίους ισχυρισμούς.

Οι αναφορές έρχονται καθώς οι διεθνείς νομικές προσπάθειες εντείνονται εναντίον του Άσαντ και του αδελφού του, Μαχέρ, για εγκλήματα πολέμου, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον τέτοια ισχυρισμοί αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας υπονόμευσης της θέσης του Άσαντ ή ίσως πλήρους παραγκώνισής του.