Αναφορές ότι ο Άσαντ δηλητηριάστηκε στη Μόσχα και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση
Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δήλωσε ότι έλαβε πληροφορίες που ισχυρίζονται ότι ο Άσαντ δηλητηριάστηκε στη Ρωσία, ενώ κάλεσε τη Μόσχα να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση.
Αναφορές ότι ο έκπτωτος πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ δηλητηριάστηκε στη Μόσχα της Ρωσίας και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες.
Ειδικότερα, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι έλαβε πληροφορίες που ισχυρίζονται ότι ο Άσαντ δηλητηριάστηκε στη Ρωσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ κάλεσε τη Μόσχα να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση.
Παρόμοιες φήμες είχαν εμφανιστεί πριν από κάποιους μήνες, συμπεριλαμβανομένου ενός ρεπορτάζ στη βρετανική εφημερίδα Sun που επικαλούνταν έναν αυτοαποκαλούμενο πρώην Ρώσο κατάσκοπο, αλλά αργότερα διαψεύστηκαν από την πλατφόρμα επαλήθευσης γεγονότων Ta'keed, η οποία δεν βρήκε καμία επιβεβαίωση από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ή από πρακτορεία όπως το TASS.
Από τότε που εγκατέλειψε τη Δαμασκό, τον Δεκέμβριο του 2024, ο Ασάντ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως και δεν έχει εκδοθεί επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με τους τελευταίους ισχυρισμούς.
Οι αναφορές έρχονται καθώς οι διεθνείς νομικές προσπάθειες εντείνονται εναντίον του Άσαντ και του αδελφού του, Μαχέρ, για εγκλήματα πολέμου, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον τέτοια ισχυρισμοί αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας υπονόμευσης της θέσης του Άσαντ ή ίσως πλήρους παραγκώνισής του.