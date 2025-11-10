Τουρκικά ΜΜΕ: Ο Χακάν Φιντάν είδε Τραμπ στον Λευκό Οίκο - Ήταν παρών στη συνάντηση με Αλ-Σάρα
Όπως μεταδίδουν τα μέσα της γειτονικής χώρας, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ήταν παρών στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Συρίας Άχμαν Αλ-Σάρα.
Από την... πίσω πόρτα και χωρίς τις τυμπανοκρουσίες που συνήθως συνοδεύουν τις επισκέψεις ηγετών χωρών, εισήλθε στον Λευκό Οίκο ο Άχμαντ Αλ-Σάρα. Ο κάποτε χαρακτηρισμένος ως «παγκόσμιος τρομοκράτης» -για τη σύλληψη του οποίου οι ΗΠΑ έδιναν 10.000.000 δολάρια- είναι πλέον πρόεδρος της Συρίας και έγινε δεκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Η είδηση όμως δεν είναι μόνο η (ιστορική) συνάντηση του προέδρου της Συρίας με τον Τραμπ αλλά πως, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, μαζί του στον Λευκό Οίκο ήταν και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν για διπλωματικές επαφές.
Αξίζει να σημειωθεί πως το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu, αν και είχε μεταδώσει πως ο Φιντάν θα πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ τη Δευτέρα (10/11) για να συζητήσει διμερή και περιφερειακά θέματα, δεν έκανε λόγο για παρουσία του στον Λευκό Οίκο.
Μετά τη συνάντηση Αλ-Σάρα με Τραμπ, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αίρεται η συντριπτική πλειονότητα των κυρώσεων για τη Συρία. Εξαιρούνται μόνο κάποιες που αφορούν τις σχέσεις της Δαμασκού με το Ιράν και τη Ρωσία.
Αυτή είναι η δεύτερη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Άχμαντ Αλ-Σάρα. Η προηγούμενη είχε γίνει στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τα σχέδια για άρση των κυρώσεων εις βάρος της Συρίας.