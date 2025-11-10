Τουρκικά ΜΜΕ: Ο Χακάν Φιντάν είδε Τραμπ στον Λευκό Οίκο - Ήταν παρών στη συνάντηση με Αλ-Σάρα

Από την... πίσω πόρτα και χωρίς τις τυμπανοκρουσίες που συνήθως συνοδεύουν τις επισκέψεις ηγετών χωρών, εισήλθε στον Λευκό Οίκο ο Άχμαντ Αλ-Σάρα. Ο κάποτε χαρακτηρισμένος ως «παγκόσμιος τρομοκράτης» -για τη σύλληψη του οποίου οι ΗΠΑ έδιναν 10.000.000 δολάρια- είναι πλέον πρόεδρος της Συρίας και έγινε δεκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η είδηση όμως δεν είναι μόνο η (ιστορική) συνάντηση του προέδρου της Συρίας με τον Τραμπ αλλά πως, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, μαζί του στον Λευκό Οίκο ήταν και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν για διπλωματικές επαφές.

Αξίζει να σημειωθεί πως το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu, αν και είχε μεταδώσει πως ο Φιντάν θα πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ τη Δευτέρα (10/11) για να συζητήσει διμερή και περιφερειακά θέματα, δεν έκανε λόγο για παρουσία του στον Λευκό Οίκο.

Regarding the Visit of H.E. Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye, to the USA https://t.co/cXUSsX2XpI pic.twitter.com/YMhkSwhqNt — Turkish MFA (@MFATurkiye) November 9, 2025

Μετά τη συνάντηση Αλ-Σάρα με Τραμπ, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αίρεται η συντριπτική πλειονότητα των κυρώσεων για τη Συρία. Εξαιρούνται μόνο κάποιες που αφορούν τις σχέσεις της Δαμασκού με το Ιράν και τη Ρωσία.

Αυτή είναι η δεύτερη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Άχμαντ Αλ-Σάρα. Η προηγούμενη είχε γίνει στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τα σχέδια για άρση των κυρώσεων εις βάρος της Συρίας.