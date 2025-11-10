Οργισμένος Τραμπ τα βάζει με τους ελεγκτές για τις ακυρώσεις πτήσεων: «Επιστρέψτε στην εργασία τώρα»

Το απόλυτο χάος βιώνουν οι ΗΠΑ τις τελευταίες 40 ημέρες, χρονικό διάστημα ρεκόρ, μετά τη δημοσιονομική παράλυση (shutdown) της κυβέρνησης που έφερε το πάγωμα των πληρωμών στο δημόσιο και το κλείσιμο πολλών υπηρεσιών.

Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν τεθεί από τεχνική άποψη στην ανεργία ή εργάζονται χωρίς να πληρώνονται αφότου ενέσκηψε το shutdown την 1η Οκτωβρίου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και στις αερομεταφορές.

Μεταξύ αυτών πάνω από 1.500 πτήσεις εσωτερικού ακυρώθηκαν μόνο τη Δευτέρα 10/11, καθώς η έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας προκαλεί αλαλούμ στις αερομεταφορές.

Αυτό προκάλεσε την οργή του Αμερικανού προέδρου ο οποίος ανάρτησε οργισμένα μηνύματα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social απαιτώντας από τους υπαλλήλους να επιστρέψουν αμέσως στη δουλειά τους.

«Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τώρα!!! Όποιος δεν το κάνει θα «απομακρυνθεί» ουσιαστικά. Για όσους δεν πήραν άδεια, θα προτείνω ένα μπόνους 10.000 δολαρίων ανά άτομο για εξαιρετικές υπηρεσίες προς τη χώρα μας» έγραψε συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, επέκρινε όσους δήλωσαν άρρωστοι λέγοντας «Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί σας» επειδή δεν «προσπάθησαν να βοηθήσουν» για να πολεμήσουν τους Δημοκρατικούς.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ότι ανέστειλε πτήσεις γενικής αεροπορίας σε 12 αεροδρόμια με προβλήματα προσωπικού στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Η FAA έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν το 4% των καθημερινών πτήσεων από την Παρασκευή σε 40 μεγάλα αεροδρόμια λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Οι μειώσεις στις πτήσεις έχουν υποχρεωτική ισχύ για να φτάσουν το 6% αύριο Τρίτη και στη συνέχεια να φτάσουν το 10% έως τις 14 Νοεμβρίου.

Οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών με αντικείμενο τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, καθώς η κάθε πλευρά επιρρίπτει στην άλλη την ευθύνη για την ταλαιπωρία που βιώνουν χιλιάδες ταξιδιώτες σε όλη τη χώρα.