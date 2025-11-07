Αλαλούμ φέρνει το shutdown στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα

Σωρεία προβλημάτων έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ το shutdown στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, με σημαντικές κρατικές υπηρεσίες να παρουσιάζουν προβλήματα λειτουργίας.

Χιλιάδες δημόσιοι λειτουργοί έχουν τεθεί σε καθεστώς τεχνικής ανεργίας γεγονός που, μεταξύ άλλων, εμποδίζει την καταβολή επιδομάτων και έχει αποσταθεροποιήσει εντελώς τις αερομεταφορές.

Το αμερικανικό shutdown συμπλήρωσε την 38η ημέρα από την έναρξή του, σημειώνοντας αρνητικό ρεκόρ, αφού πρόκειται για το μεγαλύτερης διάρκειας shutdown που έχει συμβεί στην ιστορία της χώρας.

Το Κογκρέσο δεν έχει καταφέρει ακόμα να συμφωνήσει για την άρση του αδιεξόδου, με τη διαφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων να επικεντρώνεται στο ζήτημα των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη.

Θύματα αυτής της κατάστασης είναι 42 εκατομμύρια φτωχοί Αμερικανοί, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει ότι δεν θα λάβουν επισιτιστική βοήθεια μέσω του προγράμματος SNAP, εκτός αν οι Δημοκρατικοί δώσουν την έγκρισή τους στον προϋπολογισμό ώστε να τερματιστεί το shutdown.

Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια

Τραγικό παράδειγμα των προβλημάτων που έχει επιφέρει η κυβερνητική αποδιοργάνωση είναι οι εικόνες με τις ουρές χιλιομέτρων στην πόλη City of Industry της Καλιφόρνια.

Στα βίντεο που έχουν βγει στη δημοσιότητα, καταγράφονται εκατοντάδες αυτοκίνητα με τους πολίτες να περιμένουν για ώρες προκειμένου να λάβουν δωρεάν τρόφιμα.