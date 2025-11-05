Βουτιά στη Wall Street: Οι τράπεζες «βλέπουν» φούσκα με αιχμή τις εταιρείες τεχνολογίας

Μνήμες του 1999 με τη χρηματιστηριακή «φούσκα» του .com που συντάραξε την παγκόσμια οικονομία ξυπνούν τα σημάδια από την πορεία των μεγάλων χρηματαγορών κυρίως όμως από τις διακυμάνσεις στη Wall Street. Οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ έκλεισαν την Τρίτη (04/11) με ισχυρές απώλειες, καθώς μεγάλες τράπεζες προειδοποίησαν ότι οι αγορές μετοχών ενδέχεται να οδεύουν προς σημαντική διόρθωση, αντανακλώντας τις αυξανόμενες ανησυχίες για τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις.

Και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ διολίσθησαν σε αρνητικό έδαφος, αφού οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Morgan Stanley και της Goldman Sachs τροφοδότησαν τους φόβους για μια πιθανή φούσκα στην αγορά.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο δείκτης S&P 500 είχε ανέλθει σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά, τροφοδοτούμενος σε μεγάλο βαθμό από την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση τους από τις 10 Οκτωβρίου.

«Καμπανάκια» για «φούσκες» από τους μεγάλους τραπεζίτες

Οι μετοχές τεχνολογίας επιβάρυναν ιδιαίτερα τον δείκτη Nasdaq, με έξι από τις επτά μετοχές της ομάδας Magnificent Seven που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη να καταγράφουν απώλειες. Ο δείκτης Philadelphia SE Semiconductor (Ημιαγωγών) υποχώρησε κατά 4,0%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Jamie Dimon, είχε προειδοποιήσει τον περασμένο μήνα για αυξημένο κίνδυνο μιας σημαντικής διόρθωσης (correction) στη χρηματιστηριακή αγορά εντός των επόμενων έξι μηνών έως δύο ετών, επικαλούμενος παράγοντες όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις.

«Οι επενδυτές φαίνεται να ανησυχούν λίγο περισσότερο για τις αποτιμήσεις από ό,τι ανησυχούσαν εδώ και καιρό, τουλάχιστον σήμερα», δήλωσε ο Chuck Carlson, διευθύνων σύμβουλος της Horizon Investment Services. «Οι αποτιμήσεις πολλών από αυτές τις εταιρείες ήταν αρκετά τεντωμένες και τα κέρδη τους ήταν καλά, αλλά όχι εξαιρετικά. Και αυτό είναι μια συνταγή για ρευστοποιήσεις κερδών (profit-taking)», πρόσθεσε ο Carlson.

Πολιτική αβεβαιότητα και Shutdown έριξαν τις μετοχές

Το κλείσιμο των υπηρεσιών της κυβέρνησης των ΗΠΑ (shutdown), ως αποτέλεσμα της διακομματικής αντιπαράθεσης στο Κογκρέσο, πλησιάζει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο όλων των εποχών. Η έλλειψη επίσημων κυβερνητικών δεδομένων που προκύπτει έχει οδηγήσει σε αυξημένο έλεγχο των ιδιωτικών πηγών, όπως η Εθνική Έκθεση Απασχόλησης της ADP που αναμένεται την Τετάρτη.

Σχόλια από αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) αναλύονται εξονυχιστικά για ενδείξεις σχετικά με το πώς η κεντρική τράπεζα –που βασίζεται στα δεδομένα– θα διαμορφώσει τη νομισματική της πολιτική, απουσία κρίσιμων οικονομικών δεικτών.

Επίσης, οι τοπικές εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης και για κυβερνήτες στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια θα παρακολουθηθούν στενά.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 251,44 μονάδες, ή 0,53%, κλείνοντας στις 47.085,24 μονάδες. Ο S&P 500 έχασε 80,42 μονάδες, ή 1,17%, κλείνοντας στις 6.771,55, και ο Nasdaq Composite έχασε 486,09 μονάδες, ή 2,04%, κλείνοντας στις 23.348,64.

Η Τεχνολογία κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των 11 βασικών κλάδων του S&P 500, μειούμενη κατά 2,3%. Οι Χρηματοοικονομικές μετοχές ηγήθηκαν των κερδισμένων. Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), οι πτωτικές μετοχές υπερτερούσαν των ανοδικών με αναλογία 2,45 προς 1 (68 νέα υψηλά, 178 νέα χαμηλά). Στον Nasdaq, η αναλογία ήταν 3,16 προς 1 (1.134 μετοχές ανέβηκαν, 3.578 έπεσαν).

Ο S&P 500 κατέγραψε 13 νέα υψηλά 52 εβδομάδων και 19 νέα χαμηλά, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε 54 νέα υψηλά και 260 νέα χαμηλά. Ο όγκος συναλλαγών στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ ανήλθε στα 19,82 δισεκατομμύρια μετοχές, έναντι μέσου όρου 21,04 δισεκατομμυρίων για την πλήρη συνεδρίαση των τελευταίων 20 εργάσιμων ημερών.