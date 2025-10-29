Επιχειρήσεις Τεχνητή Νοημοσύνη - AI Χρηματιστήριο Wall Street

Nvidia: Έγινε η πρώτη εταιρεία στον κόσμο με αξία πάνω από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια

Η τιμή της μετοχής του γίγαντα κατασκευής τσιπ, αυξήθηκε κατά 5,45%, φτάνοντας τα 211,99 δολάρια, ωθώντας το ύψος της κεφαλαιοποίησης αγοράς της σε πάνω από 5,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Nvidia - Reuters
Nvidia - Reuters
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που ξεπέρασε το συμβολικό όριο της χρηματιστηριακής αξίας των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έγινε σήμερα, Δευτέρα 29 Οκτωβρίου η Nvidia, μια ακόμη απόδειξη του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για μετοχές εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ - ΑΙ).

Λίγο μετά το άνοιγμα της Wall Street, γύρω στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), η τιμή της μετοχής του αμερικανικού γίγαντα κατασκευής τσιπ, αυξήθηκε κατά 5,45%, φτάνοντας τα 211,99 δολάρια, ωθώντας το ύψος της κεφαλαιοποίησης αγοράς της σε πάνω από 5,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Συγκριτικά, αυτό το ποσό είναι μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Γαλλίας ή της Γερμανίας. Η αποτίμηση της εταιρείας είναι υψηλότερη από εκείνη των Tesla, Meta (Facebook) και Netflix μαζί.

Από την αρχή του έτους, η τιμή της μετοχής της Nvidia έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 60%.

Χθες Τρίτη, η Nvidia ανακοίνωσε ότι αποκτά μερίδιο 2,9% στον φινλανδικό κατασκευαστή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Nokia έναντι 1 δισεκατομμύριου δολαρίων. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο αμερικανικός γίγαντας ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να επιτρέψει στην OpenAI, τον δημιουργό του ChatGPT, να κατασκευάσει τα κέντρα δεδομένων της.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Επιχειρήσεις Τεχνητή Νοημοσύνη - AI Χρηματιστήριο Wall Street

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader