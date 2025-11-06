Την επόμενη χρηματιστηριακή καταστροφή προβλέπει ο επενδυτής του «The Big Short»

Τις τελευταίες ημέρες, οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών υποχωρούν εν μέσω ανησυχιών για την υψηλή αποτίμηση της αξίας των κολοσσών της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδυτές δείχνουν να ανησυχούν όλο και περισσότερο για την αποκαλούμενη «φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης» που έχει οδηγήσει τις τιμές των μετοχών των εν λόγω εταιρειών σε δυσθεώρητα ύψη.

Οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των μετοχών στο αμερικανικό χρηματιστήριο αποκαλύφθηκαν όταν ο επενδυτής που αποτέλεσε την έμπνευση του βιβλίου και της ταινίας «The Big Short» (το μεγάλο σορτάρισμα) αποκαλύφθηκε ότι έχει ποντάρει 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια στην πτώση των μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με την ΑΙ, όπως η Nvidia και η Palantir.

Ο επενδυτής, Michael Burry, έχει στρέψει την προσοχή στην τεχνητή νοημοσύνη. Τον επενδυτή ενσάρκωσε το 2015 στην ταινία, «Το Μεγάλο Σορτάρισμα» ο ηθοποιός, Christian Bale, και αφορούσε traders που έβγαλαν εκατομμύρια, επειδή είχαν προβλέψει από πολύ νωρίς την κατάρρευση των ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ το 2008.

Εκείνη η κρίση προκάλεσε ουσιαστικά την παγκόσμια κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και εξέθεσε τη φούσκα των ακινήτων στις ΗΠΑ. Η εταιρεία του Michael Burry που διαχειρίζεται το hedge fund αποκάλυψε ότι έχει αγοράσει προϊόντα, τα αποκαλούμενα options, που θα πληρώσουν αν πέσουν οι τιμές των μετοχών της Nvidia και της Palatir.

Η αποκάλυψη έγινε λίγο μετά τη μυστηριώδη ανάρτηση του επενδυτή στο Χ που έλεγε: «Κάποιες φορές, βλέπουμε φούσκες. Κάποιες φορές μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Άλλες φορές, ο μόνος τρόπος για να κερδίσεις είναι να μην παίξεις». Οι χρηματιστηριακές αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν κινηθεί ανοδικά φέτος, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν στην τεχνητή νοημοσύνη και σε μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με την ανάπτυξή της, όπως η Nvidia, η Intel και η AMD.

Ωστόσο, όπως παρατηρούν αναλυτές, φαίνεται να υπάρχει κόπωση μεταξύ των επενδυτών, οι οποίοι αναρωτιούνται για τη βιωσιμότητα της έξαρσης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που παρέσυρε τις μετοχές τους.

Μεγάλο μέρος των απωλειών των προηγούμενων ημέρων δε φαίνεται να αφορά μόνο τις ίδιες τις τεχνολογικές μετοχές, αλλά και τράπεζες ή ταμεία που επενδύουν δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς προς το παρόν να βλέπουν καθόλου κέρδη.

Μεταξύ τους είναι και η SoftBank, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ιαπωνίας, η οποία χθες κατέγραψε μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις στην ιστορία της στο δείκτη, Nikkei.