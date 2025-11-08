Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει την επανάσταση: Eργασία 3,5 ημερών την εβδομάδα

Φανταστείτε έναν κόσμο όπου η Παρασκευή είναι ήδη… Σάββατο. Όπου η δουλειά τελειώνει Τετάρτη απόγευμα και ο ελεύθερος χρόνος διαρκεί όσο και η εργασία. Αυτό το μέλλον περιγράφει ο Jamie Dimon της JPMorgan και το αποδίδει σε έναν απρόβλεπτο σύμμαχο: την Τεχνητή Νοημοσύνη - AI . O ισχυρός άνδρας της JPMorgan, ταρακούνησε τον κόσμο των οικονομικών προβλέψεων με μια φράση: «Σε 20, 30 ή 40 χρόνια, οι άνθρωποι στη Δύση θα δουλεύουν μόλις 3,5 μέρες την εβδομάδα – και θα έχουν υπέροχες ζωές».

Η δήλωση έγινε σε οικονομικό φόρουμ στο Μαϊάμι και ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου. Ο Dimon εκτιμά πως η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης θα φέρει ριζική αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας χωρίς να πέφτει η παραγωγικότητα.

Από τα τραπεζικά desks στα ρομπότ

Η JP Morgan έχει ήδη περάσει στο «επόμενο στάδιο». Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, πάνω από 2.000 εργαζόμενοι δουλεύουν πάνω σε έργα AI, ενώ περίπου 150 000 άτομα αξιοποιούν ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή τους εργασία.

Ο Dimon υποστηρίζει πως η αυτοματοποίηση «θα επιτρέψει στους ανθρώπους να κάνουν περισσότερα σε λιγότερο χρόνο». Όμως δεν ωραιοποιεί την κατάσταση: κάποιες θέσεις εργασίας θα χαθούν, ειδικά σε επαναλαμβανόμενους ή αναλυτικούς ρόλους.

Η παραγωγικότητα της νέας εποχής

Ο CEO της JPMorgan τονίζει ότι η AI θα μπορούσε να αυξήσει την παραγωγικότητα, αλλά και να «φουσκώσει» νέες φούσκες επενδύσεων.

Η πρόκληση είναι διπλή:

Εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των εργαζομένων.

Διαχείριση της ανισότητας που θα προκύψει, καθώς κάποιοι θα επωφεληθούν περισσότερο από την τεχνολογική αλλαγή.

«Όσοι αγνοήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, ρισκάρουν να μείνουν πίσω», λέει ο Dimon, προειδοποιώντας πως η μετάβαση δεν θα είναι «ούτε ήσυχη ούτε γραμμική».

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η πρόβλεψη του Dimon ανοίγει μεγάλη συζήτηση και στη χώρα μας:



Οι εβδομάδες των 4 ή 3 ημερών έχουν ήδη δοκιμαστεί σε ευρωπαϊκές εταιρείες με θετικά αποτελέσματα.

Η παραγωγικότητα στην Ελλάδα παραμένει χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η AI θα μπορούσε να λειτουργήσει ως επιταχυντής, εφόσον υπάρξει σωστή αξιοποίηση.

Οι κλάδοι γραφείου, τραπεζών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίου είναι οι πρώτοι που θα επηρεαστούν από την τεχνολογική αυτοματοποίηση.

Η Ελλάδα μπορεί να δει οφέλη, περισσότερη ευελιξία, καλύτερη ισορροπία ζωής-εργασίας, αύξηση παραγωγικότητας, αρκεί να επενδύσει τώρα σε δεξιότητες AI και ψηφιακό μετασχηματισμό.

H επόμενη ημέρα

Αν η πρόβλεψη του Dimon επαληθευτεί, η πενθήμερη εβδομάδα θα είναι σύντομα μια ανάμνηση του 20ού αιώνα. Η πρόκληση είναι προφανής: να μην αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη να δουλεύει για εμάς… χωρίς εμάς.