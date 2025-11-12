Αδύνατη η διάκριση της AI μουσικής από την πραγματική - Έρευνα κρούει τον «κώδωνα» του κινδύνου

Η διάκριση μιας μουσικής που δημιουργήθηκε κατά 100% από την τεχνητή νοημοσύνη από μια μουσική παρόμοιου είδους που δημιουργήθηκε όμως από ανθρώπους καθίσταται σχεδόν αδύνατη για έναν ακροατή, έδειξε έρευνα της Ipsos για την πλατφόρμα streaming Deezer.

Στους 9.000 ανθρώπους που ρωτήθηκαν, «το 97% δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει μια μουσική που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από την τεχνητή νοημοσύνη από μια μουσική που δημιουργήθηκε από ανθρώπους σε τεστ που έγινε στα τυφλά και περιελάμβανε δύο μουσικά κομμάτια τεχνητής νοημοσύνης και ένα πραγματικό», αποκάλυψε η γαλλική πλατφόρμα στρίμινγκ.

Η έρευνα αυτή έγινε διαδικτυακά από τις 6 ως τις 10 Οκτωβρίου σε οκτώ χώρες: ΗΠΑ, Καναδάς, Βραζιλία, Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία και Ιαπωνία.

Κίνδυνος για απώλεια δημιουργικότητας

Σχεδόν οι μισοί από τους μετέχοντες έκριναν επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τους καθοδηγήσει για να ανακαλύψουν νέα τραγούδια, αλλά εμφανίστηκαν πιο απαισιόδοξοι για τις συνέπειες της δημιουργίας μουσικής από την τεχνητή νοημοσύνη.

Συνεπώς το 51% από αυτούς έκρινε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει στην εμφάνιση «κατώτερης ποιότητας, πιο κοινότοπων» τραγουδιών και σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) δήλωσαν πως πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εγκυμονεί κινδύνους να προκληθεί «απώλεια της δημιουργικότητας στη μουσική παραγωγή», σύμφωνα με την έρευνα.

Τα αποτελέσματα αυτά «δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο κόσμος νοιάζεται για τη μουσική και ότι θέλει να ξέρει αν ακούει ένα κομμάτι που δημιουργήθηκε από έναν άνθρωπο ή από τεχνητή νοημοσύνη», σημείωσε ο γενικός διευθυντής της Deezer, Αλέξις Λαντερνιέ.

1 στα 10 τραγούδια από AI

Η γαλλική επιχείρηση είναι μέχρι σήμερα η μοναδική πλατφόρμα μουσικής που επισημαίνει συστηματικά τους τίτλους που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά από την τεχνητή νοημοσύνη, με επισήμανση που τίθεται υπόψη των χρηστών.

Τον Ιανουάριο, η πλατφόρμα είχε ανακοινώσει ότι 1 στους 10 τίτλους που παραδίδονταν στον ιστότοπό της σε μια μέρα, ήταν στην πραγματικότητα αποκλειστικά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Δέκα μήνες αργότερα, το ποσοστό αυτό αντιστοιχούσε στο «34% του συνόλου των τίτλων», δηλαδή σε σχεδόν 40.000 την ημέρα, επισήμανε η εταιρεία.

Ωστόσο παρά την αυξανόμενη αυτή συρροή, τα μουσικά κομμάτια που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης αντιστοιχούν σε αυτό το στάδιο σε πολύ μικρό μέρος των ακροάσεων.

Η ξαφνική δημοτικότητα που απέκτησε τον Ιούνιο ένα συγκρότημα τεχνητής νοημοσύνης στην πλατφόρμα Spotify, το The Velvet Sundown, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, καθώς το δημοφιλέστερο τραγούδι του ξεπερνούσε τα 3 εκατομμύρια ακροάσεις.

Η κορυφαία στον τομέα σουηδική πλατφόρμα, στην οποία είχαν προσάψει επανειλημμένως έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο μέτρα για να ενθαρρύνει καλλιτέχνες και εκδότες μουσικής να δείχνουν μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ