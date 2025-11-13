Το AI θα αντικαταστήσει για πάντα τα πειραματόζωα στις έρευνες; Ποια χώρα δείχνει τον δρόμο

Η κατάργηση των πειραμάτων σε ζώα για την ανάγκη επιστημονικών ερευνών, προωθείται με ταχύτητα στη Βρετανία, σύμφωνα με ένα σχέδιο που προβλέπει την αντικατάσταση των πειραματόζωων από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τρισδιάστατα βιοεκτυπωμένων ανθρώπινων ιστών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Επιστημών του Ηνωμένου Βασιλείου, Πάτρικ Βάλανς, σε τροχιά υλοποίησης είναι ο «οδικός χάρτης» για την κατάργηση των πειραμάτων σε ζώα, τα οποία εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε έρευνες όπως για την ασφάλεια των εμβολίων ή για τον αντίκτυπο που έχουν τα φυτοφάρμακα στα έμβια όντα και στο περιβάλλον.

Όπως αναφέρει ο Guardian, στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η σταδιακή κατάργηση της χρήσης ζώων στην επιστήμη μπορεί να συμβεί μόνο όταν αξιόπιστες και αποτελεσματικές εναλλακτικές μέθοδοι, με το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για την ανθρώπινη έκθεση, μπορούν να τις αντικαταστήσουν.

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη μεθόδων, όπως τα συστήματα οργάνων σε τσιπ - μικροσκοπικές συσκευές που μιμούνται τον τρόπο λειτουργίας των ανθρώπινων οργάνων, χρησιμοποιώντας πραγματικά ανθρώπινα κύτταρα.

Το χρονοδιάγραμμα της αντικατάστασης

Η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιείται περισσότερο για την ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων σχετικά με τα μόρια και την πρόβλεψη για το εάν τα νέα φάρμακα θα είναι ασφαλή και μπορούν να λειτουργούν καλά σε ανθρώπους, ενώ οι τρισδιάστατα βιοεκτυπωμένοι ιστοί θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ρεαλιστικά δείγματα ανθρώπινων ιστών, από το δέρμα έως το ήπαρ, για δοκιμές.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται ο τερματισμός των πειραμάτων σε ζώα για την αξιολόγηση της πιθανότητας ερεθισμού του δέρματος και των ματιών έως το τέλος του 2026.

Μέχρι το 2027, οι ερευνητές αναμένεται να τερματίσουν τις δοκιμές της ισχύος του botox σε ποντίκια, ενώ έως το 2030 οι φαρμακοκινητικές μελέτες - οι οποίες παρακολουθούν πώς ένα φάρμακο συμπεριφέρεται στο σώμα στην πάροδο του χρόνου - σε σκύλους και μη ανθρώπινα πρωτεύοντα, θα μειωθούν.

«Αυτή η στρατηγική θέτει μια σαφή φιλοδοξία για την εξάλειψη της χρήσης ζώων και υποστηρίζει την αυξημένη πρόσβαση στην υποδομή, τις συνεργασίες και τους πόρους που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της περαιτέρω ανάπτυξης και υιοθέτησης μεθόδων που δεν χρησιμοποιούν ζώα. Αυτό θα βοηθήσει τους Βρετανούς επιστήμονες να υιοθετήσουν την υψηλής ποιότητας, ηθική επιστήμη που απαιτείται σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο», τόνισε ο Barney Reed, εκπροσωπώντας την Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Ζώων, τον παλαιότερο και μεγαλύτερο οργανισμό προστασίας των ζώων στη Βρετανία.