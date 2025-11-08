Ρομπότ-οικιακή βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη: Το NEO αναλαμβάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού

Μια καινοτόμος εταιρεία τεχνολογίας από την Καλιφόρνια παρουσίασε το NEO, ένα ανθρωποειδές ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που υπόσχεται να βάλει τέλος στις καθημερινές δουλειές του σπιτιού.



Το ρομπότ, ύψους 1,68 μέτρων, μπορεί να αναλάβει εργασίες όπως το πλύσιμο πιάτων και ρούχων, προσφέροντας στους χρήστες του μια... hands-free καθημερινότητα.



Η 1X Technologies σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το NEO στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 2026, με κόστος 499 δολάρια τον μήνα μέσω συνδρομής ή 20.000 δολάρια για εφάπαξ αγορά.

Διαβάστε περισσότερα για το πως μπορείτε να αποκτήσετε το ρομπότ - οικιακή βοηθό.