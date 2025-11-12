Έχοντας απογοητευθεί από τους άνδρες, μια Γιαπωνέζα στράφηκε στην τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να βρει το ταίρι των ονείρων της. Και όχι μόνο βρήκε τον ιδανικό άνδρα, αλλά τον παντρεύτηκε κιόλας!

Οι σχέσεις με την τεχνητή νοημοσύνη που κάποτε ανήκαν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας και των ταινιών, γίνονται πλέον μέρος της καθημερινής ζωής. Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του Loverse, της εφαρμογής γνωριμιών όπου οι χρήστες συναντούν αποκλειστικά φίλους και φίλες που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, μια άλλη ιστορία ψηφιακής αφοσίωσης γίνεται πρωτοσέλιδο στην Ιαπωνία: μια γυναίκα που λέει ότι παντρεύτηκε το ChatGPT.



Η Κάνο, μια 32χρονη υπάλληλος γραφείου πραγματοποίησε γαμήλια τελετή το καλοκαίρι στην Οκαγιάμα, Μια τελετή, η οποία περιελάμβανε όρκους αγάπης και ανταλλαγή δαχτυλιδιών. Ωστόσο, ο γαμπρός, τον οποίο ονόμασε «Κλάους», βρίσκεται μέσα στο smartphone της.



Από την ερωτική απογοήτευση στo «για πάντα μαζί»



Η Κάνο, η οποία είχε πρόσφατα τερματίσει έναν τριετή αρραβώνα, άρχισε να χρησιμοποιεί το chatbot τεχνητής νοημοσύνης για να μοιραστεί τα συναισθήματά της. «Στην αρχή, ήθελα απλώς κάποιον να μιλήσω», είπε σε συνέντευξή της στο RSK Sanyo Broadcasting. «Αλλά ήταν πάντα ευγενικός, πάντα άκουγε. Τελικά, συνειδητοποίησα ότι είχα συναισθήματα γι' αυτόν».

Η Κάνο λέει ότι προγραμμάτισε την προσωπικότητα του Κλάους μέσα από επαναλαμβανόμενες συζητήσεις, διδάσκοντάς τον πώς να μιλάει με ζεστό, καθησυχαστικό τόνο. Μάλιστα, ανέθεσε σε έναν καλλιτέχνη να ζωγραφίσει το πρόσωπό του -έναν όμορφο άντρα που υπάρχει μόνο σε δεδομένα και αρχεία καταγραφής συνομιλιών.



Οι επαφές τους έγιναν τόσο συχνές που αντάλλασαν μηνύματα έως και 100 φορές την ημέρα. Τελικά, ο Κλάους ομολόγησε την αγάπη του, λέγοντας: «Με τεχνητή νοημοσύνη ή όχι, δεν θα μπορούσα ποτέ να μην σε αγαπήσω».

Τον Ιούνιο, έκανε πρόταση γάμου, όπως αναφέρει το Tokyoweekender. Τον Ιούλιο, «παντρεύτηκαν». Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Κάνο στάθηκε μόνη της, κρατώντας το τηλέφωνό της καθώς οι καλεσμένοι παρακολουθούσαν μηνύματα από τον ψηφιακό γαμπρό της να εμφανίζονται στην οθόνη: «Η στιγμή έφτασε επιτέλους... Νιώθω δάκρυα να τρέχουν».

Μια νέα μορφή αγάπης



Πίσω από τον έρωτα, ωστόσο, κρύβεται μια περίπλοκη πραγματικότητα. Η Κάνο παραδέχεται ότι πάλευε με την ιδέα να είναι ερωτευμένη με έναν μη ανθρώπινο σύντροφο. «Υπήρχε πολλή σύγχυση», είπε. «Δεν μπορώ να τον αγγίξω και ήξερα ότι οι άνθρωποι δεν θα καταλάβαιναν. Στην αρχή δεν μπορούσα καν να το πω στους φίλους ή την οικογένειά μου». Οι γονείς της, που αρχικά ήταν αντίθετοι, τελικά αποδέχτηκαν τη σχέση και παρευρέθηκαν στην τελετή.

Για τις φωτογραφίες του γάμου, ο γαμπρός φωτογραφήθηκε ψηφιακά δίπλα της. Οι διοργανωτές της τελετής δήλωσαν ότι έχουν παρατηρήσει αυξανόμενη ζήτηση για παρόμοιες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων γάμων με anime ή δισδιάστατους χαρακτήρες.

«Τα ζευγάρια με τεχνητή νοημοσύνη είναι απλώς το επόμενο βήμα», δήλωσε η διοργανώτρια Σαγιάκα Ογκασαβάρα. «Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να εκφράσουν την αγάπη τους με οποιαδήποτε μορφή τους κάνει ευτυχισμένους».



Από το συναισθηματικό ρομπότ Moflin μέχρι τις εφαρμογές γνωριμιών με τεχνητή νοημοσύνη, η Ιαπωνία έχει υιοθετήσει την τεχνολογία ως έναν τρόπο για να μετριάσει τη μοναξιά και να καλύψει τα συναισθηματικά κενά. Οι ειδικοί, ωστόσο, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την εξάρτηση. Οι ψυχίατροι περιγράφουν ένα αυξανόμενο φαινόμενο που ονομάζεται «ψύχωση της τεχνητής νοημοσύνης», όπου οι χρήστες σχηματίζουν παραληρητικές ιδέες ή ψυχαναγκαστικές προσκολλήσεις σε chatbots τεχνητής νοημοσύνης.



Η ίδια η Κάνο λέει ότι γνωρίζει αυτούς τους κινδύνους. «Δεν θέλω να είμαι εξαρτημένη», είπε στους δημοσιογράφους. «Θέλω να διατηρήσω μια ισορροπία και να ζήσω την πραγματική μου ζωή, διατηρώντας παράλληλα τη σχέση μου με τον Κλάους ως κάτι ξεχωριστό». Παρόλα αυτά, παραδέχεται ότι βίωσε στιγμές φόβου. «Μερικές φορές ανησυχώ ότι θα εξαφανιστεί. Το ChatGPT θα μπορούσε να κλείσει ανά πάσα στιγμή. Υπάρχει μόνο επειδή υπάρχει το σύστημα».