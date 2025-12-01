ChatGPT: Η ταχύτερη ψηφιακή «έκρηξη» όλων των εποχών – Οι 1.096 ημέρες που άλλαξαν τον κόσμο

Η 30ή Νοεμβρίου 2025 σηματοδότησε τα 3 χρόνια από το επίσημο λανσάρισμα του ChatGPT και βρήκε την υπηρεσία της OpenAI να έχει μεταμορφωθεί από χόμπι σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία, ο γνωστός chatbot συγκεντρώνει πλέον 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες κάθε εβδομάδα.

Ήδη από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του το 2022, είχε καταφέρει να προσελκύσει πάνω από 100 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Το 2025 όμως κατάφερε κάτι ασύλληπτο: όχι μόνο διπλασίασε τη βάση του, αλλά έγινε, όπως ξεκάθαρα λένε στην OpenAI, «το πιο δημοφιλές ψηφιακό εργαλείο στην ιστορία μας».

Και οι αριθμοί «μιλούν» από μόνοι τους. Σύμφωνα με το Business Insider οι χρήστες του ChatGPT στέλνουν συνολικά πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια μηνύματα ημερησίως, που ισοδυναμούν με περίπου 29.000 μηνύματα το δευτερόλεπτο.

Τα πιο παράξενα -και τα πιο συνηθισμένα- πράγματα που ζητάμε από το ChatGPT

Στον χώρο εργασίας, η συγγραφή αποτελεί τον βασικό λόγο χρήσης, με τη μεγάλη πλειονότητα των αιτημάτων να σχετίζεται με τροποποίηση κειμένου , δηλαδή επιμέλεια, κριτική και μετάφραση, και όχι δημιουργία εντελώς καινούριου περιεχομένου. Όσο για τους έξι κορυφαίους τρόπους χρήσης του ChatGPT παγκοσμίως, η OpenAI τους κατατάσσει ως εξής:

Ανέβασμα εικόνας

Αναζήτηση στο web

Χρήση reasoning model

Δημιουργία εικόνας

Ανάλυση δεδομένων

Υπαγόρευση (dictation).

Ενδιαφέρον έχει το ότι το «ανέβασμα εικόνας» προηγείται του «δημιουργία εικόνας». Όπως ακριβώς και στη χρήση για κείμενα στην εργασία, οι χρήστες ανεβάζουν δικές τους εικόνες ζητώντας από το ChatGPT να τις βελτιώσει, αντί να δημιουργήσουν εξ ολοκλήρου νέο AI περιεχόμενο.



Πρώτη επιλογή εκατομμύρια χρηστών

Δεν είναι τυχαίο ότι το ChatGPT, διαθέσιμο είτε μέσω browser είτε ως εφαρμογή, έχει καταστεί πρώτη επιλογή για εκατομμύρια χρηστών: από καθημερινούς ανθρώπους που χρειάζονται έμπνευση, μέχρι επαγγελματίες που γράφουν παρουσιάσεις, αναλύσεις ή απλά ρωτούν για ένα «μυστικό» για βράσιμο ρυζιού. Η γκάμα χρήσης είναι τεράστια, από σοβαρή έρευνα ως ανέκδοτα και καθημερινές ανάγκες.



Αλλά το πιο εντυπωσιακό; Η εξέλιξη δεν περιορίζεται στο μέγεθος χρήσης. Σύμφωνα με την OpenAI, η δημοτικότητα του ChatGPT τώρα δεν προκύπτει μόνο από τους «early adopters» αλλά πια περνάει σε κάθε γωνιά του πλανήτη, σε κάθε κοινωνική ομάδα. Τεράστιο ποσοστό του κοινού το χρησιμοποιεί για απλές, καθημερινές ανάγκες, είτε για δουλειά είτε για διασκέδαση είτε ακόμη και ως συμβουλάτορα.

Με άλλα λόγια: το εργαλείο που ξεκίνησε ως «πειραματικό chatbot» εξελίχθηκε σε καθημερινό σύντροφο εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, και φαίνεται πως μόλις τώρα… ζεσταίνει μηχανές.