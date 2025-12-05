Google Vs ChatGPT σημειώσατε 1 σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την αφομοίωση γνώσης

Η ταχύτητα με την οποία ένα chatbot δίνει μια απάντηση δημιουργεί την αίσθηση της ευκολίας. Ωστόσο, η γνώση που αποκτάται δεν φαίνεται να έχει βάθος. Μια νέα έρευνα δείχνει ότι όταν οι άνθρωποι βασίζονται σε συνοπτικές απαντήσεις τεχνητής νοημοσύνης, καταλήγουν να συγκρατούν λιγότερα και να σχηματίζουν πιο επιφανειακή εικόνα για το αντικείμενο που εξερευνούν.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν συμπεριφορές περισσότερων από 10.000 ατόμων που κλήθηκαν να μελετήσουν ένα θέμα είτε μέσω ChatGPT είτε με μια κλασική αναζήτηση στη Google. Δεν υπήρξαν περιορισμοί στον τρόπο χρήσης των εργαλείων. Αφού ολοκλήρωσαν την έρευνά τους, έπρεπε να γράψουν πρακτικές συμβουλές για έναν φίλο. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε στους επιστήμονες να αξιολογήσουν όχι μόνο τι έμαθαν, αλλά και πώς το απέδωσαν.

Όπως αναφέρεται στο PsyPost, όσοι ενημερώθηκαν μέσω ChatGPT παρήγαγαν πιο σύντομα και πιο γενικά κείμενα με λιγότερα πραγματικά στοιχεία. Επιπλέον, έμαθαν λιγότερα και αφιέρωσαν μικρότερη προσπάθεια για να γράψουν τις συμβουλές τους. Όταν τα κείμενα αξιολογήθηκαν από τρίτους, κρίθηκαν λιγότερο χρήσιμα και λιγότερο πειστικά, κάτι που δείχνει πως η ποιότητα της μάθησης επηρεάζει άμεσα και την ποιότητα της παραγόμενης πληροφορίας.

Το αποτέλεσμα των δύο τεχνολογιών

Οι ερευνητές εξέτασαν αν τα αποτελέσματα ενός chatbot επηρεάζουν την ποιότητα της μάθησης. Έκαναν λοιπόν δοκιμές όπου τόσο οι χρήστες Google όσο και οι χρήστες ChatGPT είχαν στα χέρια τους ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες. Παρόλα αυτά, οι χρήστες που διάβασαν τη σύνοψη της τεχνητής νοημοσύνης έμαθαν λιγότερα. Η διαφορά δεν οφείλεται στο περιεχόμενο, αλλά στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία του.

Η μελέτη εξηγεί ότι το «εξερευνώ μόνος μου» μέσα από διαφορετικές πηγές αναγκάζει τον εγκέφαλο να δουλέψει, να συγκρίνει, να φιλτράρει και να συνδυάσει. Αυτή η πνευματική τριβή ενισχύει την κατανόηση και την απομνημόνευση. Αντίθετα, όταν κάποιος λαμβάνει μια έτοιμη και λιτή σύνοψη, παραλείπει αυτή τη διαδικασία και μένει με πιο ρηχό νοητικό αποτύπωμα. Η ενεργή συμμετοχή αποδεικνύεται κρίσιμο κομμάτι της ουσιαστικής μάθησης.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι ιδανικά όταν κάποιος θέλει μια άμεση απάντηση ή μια γρήγορη διευκρίνιση. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν χρησιμοποιούνται ως αποκλειστικό μέσο για βαθύτερη γνώση. Οι χρήστες χρειάζεται να αναπτύξουν πιο έξυπνες στρατηγικές, γνωρίζοντας πότε η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά και πότε λειτουργεί περιοριστικά.

Συνόψεις και σύνδεσμοι

Σε ένα ακόμη πείραμα, οι συμμετέχοντες έβλεπαν δίπλα στη σύνοψη του chatbot ενεργούς συνδέσμους με τις αρχικές πηγές. Παρ’ όλα αυτά, σπάνια πάτησαν πάνω τους. Όπως φαίνεται, υπάρχει η τάση, μόλις λάβουν μια έντονη απάντηση, η διάθεση για περαιτέρω αναζήτηση να μειώνεται αισθητά. Η παρουσία των συνδέσμων δεν αρκεί, γιατί η αίσθηση «το έμαθα ήδη» περιορίζει την περιέργεια και την εξερεύνηση.

Οι ερευνητές εξετάζουν τώρα πώς θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μοντέλα που ενθαρρύνουν πιο ενεργή συμμετοχή. Ένα ζητούμενο είναι να εισαχθούν «δυσκολίες», όπως μικρές καθυστερήσεις ή υποχρεωτική αναφορά πηγών, ώστε ο χρήστης να αλληλεπιδρά περισσότερο με το υλικό. Η ανάγκη αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου τα παιδιά πρέπει να μάθουν βασικές δεξιότητες χωρίς να παρακάμπτουν τη διαδικασία σκέψης χάρη στις εύκολες απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.