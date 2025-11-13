Η AI αλλάζει τους καταναλωτές, όχι όμως και τις επιχειρήσεις

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μεταμορφώνει τον τρόπο που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν την τεχνολογία, όμως η επανάσταση καθυστερεί σημαντικά όσον αφορά τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας δύο αναλυτών της Goldman Sachs.

«Πολλές εφαρμογές για καταναλωτές αποδεικνύουν την αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης, είτε πρόκειται για εφαρμογές ChatGPT είτε για εφαρμογές Claude σε επίπεδο καταναλωτή. Αλλά σε επίπεδο επιχείρησης και χρήστη, υπάρχει κάποια κινητικότητα, όμως δεν βρισκόμαστε στο σημείο που περιμέναμε», γράφουν στην έκθεσή τους οι δύο αναλυτές της Goldman Sachs.

Αργή η υιοθέτηση της AI από τις εταιρίες

Όπως επισημαίνουν, παρά το γεγονός ότι εργαλεία, όπως το ChatGPT, τράβηξαν αμέσως την προσοχή των καταναλωτών, η υιοθέτησή τους από επιχειρήσεις είναι πολύ πιο αργή. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι η υιοθέτηση της ΑΙ γίνεται με «πολύ χαμηλότερους» ρυθμούς από το αναμενόμενο.

Οι εταιρείες «δε βρίσκονται στο σημείο που περιμέναμε πριν από ένα ή δύο χρόνια, ίσως εκεί που νομίζαμε πριν από έξι ή εννέα μήνες».

Ο Έρικ Σέρινταν, αναλυτής μετοχών υψηλής τεχνολογίας, δήλωσε ότι η ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης «εξέπληξε με την ανοδική της πορεία». Αυτή η αύξηση, πρόσθεσε, αντικατοπτρίζει το πώς η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ από μοντέλα όπως το ChatGPT και το Google Gemini έχει ήδη ξεπεράσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα.

Ωστόσο, οι υψηλές δαπάνες έχουν κάνει ορισμένους επενδυτές να αμφισβητούν το κατά πόσον οι αποδόσεις θα φτάσουν ποτέ στο ύψος αυτών των δαπανών. Πρόσθεσε δε ότι η δραματική αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξήσει τις αμφιβολίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεων, ακόμη και καθώς οι δαπάνες συνεχίζουν να επιταχύνονται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, όπως είπε, η πρόβλεψη της Nvidia για δαπάνες 3 έως 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το τέλος της δεκαετίας.

Τα σχόλια των αναλυτών

Τα σχόλια των αναλυτών της Goldman analysts έρχονται σε μία στιγμή που πολλοί επενδυτές ανησυχούν για τις τεράστιες επενδύσεις που θα απαιτηθούν για την τεχνητή νοημοσύνη και κατά πόσο οι εταιρείες θα καταφέρουν να κάνουν απόσβεση σε αυτές τις επενδύσεις ώστε να αποκομίσουν κέρδη.

Σε αντίστοιχη, πάντως, έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από μία εβδομάδα, η McKinsey κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παρά το γεγονός ότι το 88% των εταιρειών υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούν ΑΙ σε έναν τομέα δραστηριότητας, μόνο το ένα τρίτο λένε ότι τη χρησιμοποιούν σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς τους.

Στην έρευνα μεταξύ των 2.000 επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς δραστηριότητας, το 64% υποστήριξαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά την καινοτομία.