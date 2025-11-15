Οι καθηγητές μάχονται την Τεχνητή Νοημοσύνη αναγκάζοντας τους φοιτητές να γράφουν στο χέρι

Η ραγδαία εξάπλωση του ChatGPT και άλλων εργαλείων τεχνητή νοημοσύνης (ΤΝ) έχει φέρει επανάσταση στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και έναν απρόσμενο φόβο, την ανεξέλεγκτη λογοκλοπή σε εργασίες και εκθέσεις. Ως απάντηση, πολλοί καθηγητές στα αμερικανικά πανεπιστήμια επιλέγουν την επιστροφή στο αναλογικό, αντικαθιστώντας τις εργασίες για το σπίτι με χειρόγραφες εξετάσεις εντός τάξης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Business Insider, η τάση αυτή σηματοδοτεί την επανεμφάνιση των «blue books», των παραδοσιακών μπλε βιβλιαρίων εξετάσεων, και την απαγόρευση των ψηφιακών συσκευών κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Είναι μια κίνηση που έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις για τη «χαμένη τέχνη» της γραφής στο χέρι, καθώς η ΤΝ αναμενόταν να επιταχύνει την παρακμή της, όχι να την αναβιώσει.

Η ποιότητα του γραφικού χαρακτήρα είνια ένας νέος πονοκέφαλος

Η εφαρμογή του μέτρου αποδεικνύεται δύσκολη. Η συγγραφέας του άρθρου εκφράζει τον δικό της δισταγμό, επισημαίνοντας την απώλεια της φυσικής αίσθησης της γραφής στο χέρι για τους Millennials και Gen Zers. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι καθηγητές.

Όπως ομολόγησε ένας καθηγητής Ivy League, «Ο γραφικός χαρακτήρας είναι πραγματικά, πολύ κακός», με αποτέλεσμα η ανάγνωση και βαθμολόγηση των εργασιών να διπλασιάζει τον απαιτούμενο χρόνο. Ο Christopher Hamner, καθηγητής Ιστορίας, δηλώνει κατηγορηματικά στους φοιτητές του: «Αν δεν μπορώ να το διαβάσω, δεν παίρνετε βαθμό».

COVID-19 και η παρακμή της δεξιότητας

Η παρακμή του ευανάγνωστου γραφικού χαρακτήρα αποδίδεται σε μια μακρά πορεία. Ενώ η διδασκαλία της γραφής στο χέρι ήταν κάποτε βασικός πυλώνας της αμερικανικής εκπαίδευσης (βλ. Μέθοδος Spencerian και Palmer), άρχισε να παρακμάζει από τη δεκαετία του 1970 με την εμφάνιση των γραφομηχανών.

Ωστόσο, η πανδημία του COVID-19 επιτάχυνε δραματικά την επιδείνωση. Οι σημερινοί φοιτητές ήταν στο γυμνάσιο και το λύκειο όταν η μάθηση έγινε εξ ολοκλήρου διαδικτυακή, με αποτέλεσμα να χάσουν πολύτιμη πρακτική γραφής στο χέρι κατά τα κρίσιμα χρόνια της εφηβείας τους.

Τα γνωστικά οφέλη της χειρόγραφης γραφής

Παρά τις πρακτικές δυσκολίες, η αναβίωση της γραφής στο χέρι έχει σημαντικά οφέλη. Μια μελέτη του 2021 έδειξε ότι οι άνθρωποι που κρατούσαν φυσικές σημειώσεις απορροφούσαν και θυμόντουσαν νέες πληροφορίες καλύτερα από εκείνους που πληκτρολογούσαν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το να γράφουμε με το χέρι επιβάλλει ένα επίπεδο αποφασιστικότητας στον τρόπο σκέψης, καθώς ο συγγραφέας δεν μπορεί να επεξεργαστεί και να ξαναγράψει συνεχώς, όπως συμβαίνει με την πληκτρολόγηση.

Όπως τονίζει ο καθηγητής Russell Seidle, οι χειρόγραφες εξετάσεις αναπτύσσουν ισχυρότερες δεξιότητες συλλογιστικής, αναγκάζοντας τους φοιτητές να δεσμευτούν σε μία απάντηση, να τη δικαιολογήσουν και να δείξουν τη διαδικασία που ακολούθησαν.

Η γραφή στο χέρι, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, βοηθά τους φοιτητές να «επανασυνδεθούν» με τη χαρά του να δημιουργείς μια ιδέα και να την επεξεργάζεσαι από την αρχή μέχρι το τέλος, σκέφτοντας για τον εαυτό τους αντί να τροφοδοτούν εντολές σε μια μηχανή.

Ποτέ δεν μου άρεσε να γράφω στο χέρι. Μεγαλώνοντας, ζήλευα τα κορίτσια της τάξης μου των οποίων τα στρόγγυλα, σφιχτά γραμμένα γράμματα ενώνονταν σαν γιρλάντες, ενώ εγώ μετά βίας κρατούσα τις λέξεις μου μέσα στις γραμμές του τετραδίου. Όταν ο πατέρας μου με έγραψε σε ένα μάθημα δακτυλογράφησης το καλοκαίρι μεταξύ τετάρτης και πέμπτης τάξης, έμαθα το πληκτρολόγιο QWERTY και δεν κοίταξα ποτέ πίσω.