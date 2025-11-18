«Κανείς ασφαλής αν σκάσει η φούσκα της AI» - Δυσμενής οικονομική πρόβλεψη του «αφεντικού» της Google

Στις τεράστιες οικονομικές συνέπειες που θα είχε το ενδεχόμενο να σκάσει η φούσκα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη στάθηκε ο επικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet, Σουντάρ Πιτσάι εξηγώντας πως αν και η ραγδαία αύξηση των επενδύσεων γύρω από την AI χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική στιγμή», υπάρχει κάτι «παράλογο» στην άνθηση του κλάδου.

Μάλιστα, η προειδοποίηση έρχεται ως συνέχεια των φόβων στη Silicon Valley για μια επικείμενη φούσκα στον κλάδο, καθώς η αξία των εταιρειών τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες και οι εταιρείες ξοδεύουν τεράστια ποσά στην τεχνολογία.

«Καμία εταιρεία δεν θα είναι άτρωτη»

Ερωτηθείς, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC News, εάν η Google θα είναι άτρωτη στις επιπτώσεις μίας πιθανής «φούσκας» στην ΤΝ ο Πιτσάι είπε ότι ο τεχνολογικός γίγαντας θα μπορούσε να αντέξει αυτή την πιθανή καταιγίδα, αλλά εξέδωσε και μια προειδοποίηση. «Νομίζω ότι καμία εταιρεία δεν θα είναι άτρωτη, ούτε εμείς», είπε.

Σε μια εκτενή αποκλειστική συνέντευξη στα κεντρικά γραφεία της Google στην Καλιφόρνια, αναφέρθηκε επίσης στις ενεργειακές ανάγκες, στην επιβράδυνση των κλιματικών στόχων, στις επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην ακρίβεια των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει και στην επίδραση της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας.

Η συνέντευξη έρχεται σε μια στιγμή που ο έλεγχος της αγοράς Τεχνητής Νοημοσύνης δεν ήταν ποτέ πιο έντονος. Οι μετοχές της Alphabet έχουν διπλασιάσει την αξία τους σε επτά μήνες, φτάνοντας τα 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι αγορές έχουν γίνει πιο σίγουρες για την ικανότητα του γίγαντα της αναζήτησης να αποκρούσει την απειλή από την OpenAI, ιδιοκτήτρια του ChatGPT.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υπερτσιπ για τεχνητή νοημοσύνη από την Alphabet, τα οποία ανταγωνίζονται την Nvidia του Τζένσεν Χουάνγκ, η οποία πρόσφατα έφτασε πρώτη σε παγκόσμια αποτίμηση 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ανησυχία για τα ιλιγγιώδεις ποσά γύρω από την OpenAI

Καθώς οι αποτιμήσεις αυξάνονται, ορισμένοι αναλυτές έχουν εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με ένα περίπλοκο πλέγμα συμφωνιών ύψους 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποιούνται γύρω από την OpenAI, η οποία αναμένεται να έχει έσοδα φέτος λιγότερα από το ένα χιλιοστό της προγραμματισμένης επένδυσης.

Σε σχόλια που απηχούν εκείνα που έκανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Άλαν Γκρίνσπαν, το 1996, προειδοποιώντας για «παράλογη ευφορία» στην αγορά κατά τη διάρκεια της άνθησης των dotcom και πολύ πριν από την κατάρρευση της αγοράς το 2000, ο Πιτσάι δήλωσε ότι ο κλάδος μπορεί να «υπερβεί τα αναμενόμενα» σε επενδυτικούς κύκλους όπως αυτός.

«Μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Υπήρξαν σαφώς πολλές υπερβολικές επενδύσεις, αλλά κανείς μας δεν θα αμφισβητούσε το κατά πόσον το διαδίκτυο ήταν ουσιαστικό», είπε. «Περιμένω ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι το ίδιο. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι και λογική και υπάρχουν στοιχεία παραλογισμού σε μια στιγμή σαν κι αυτή.»

Πλεονεκτική η θέση της Google σε ενδεχόμενη κατάρρευση

Τα σχόλιά του έρχονται μετά από προειδοποίηση του επικεφαλής της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον ο οποίος δήλωσε στο BBC τον περασμένο μήνα ότι οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποδώσουν, αλλά μέρος των χρημάτων που θα διοχετευθούν στον κλάδο «πιθανώς θα χαθούν» .

Ωστόσο, ο Πιτσάι δήλωσε ότι το μοναδικό μοντέλο της Google, η οποία κατέχει το δικό της «πλήρες σύνολο» τεχνολογιών - από τσιπ μέχρι δεδομένα YouTube, μοντέλα και πρωτοποριακή επιστήμη - σήμαινε ότι βρισκόταν σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει τυχόν αναταραχές στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης.

Ο τεχνολογικός γίγαντας επεκτείνει επίσης την παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Σεπτέμβριο, η Alphabet ανακοίνωσε ότι επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη του Ηνωμένου Βασιλείου, δεσμεύοντας 5 δισεκατομμύρια λίρες σε υποδομές και έρευνα τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Πιτσάι δήλωσε ότι η Alphabet θα αναπτύξει ερευνητικό έργο «υψηλής τεχνολογίας» στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της βασικής μονάδας τεχνητής νοημοσύνης DeepMind, με έδρα το Λονδίνο. «Έχουμε δεσμευτεί να επενδύσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο με αρκετά σημαντικό τρόπο», δήλωσε ο Πιτσάι.

«Τεράστιες» ενεργειακές ανάγκες

Ωστόσο, προειδοποίησε επίσης για τις «τεράστιες» ενεργειακές ανάγκες της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες αποτελούσαν το 1,5% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας πέρυσι , σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Ο Πιτσάι δήλωσε ότι απαιτείται δράση, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, για την ανάπτυξη νέων πηγών ενέργειας και την αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών. «Δεν θέλεις να περιορίσεις μια οικονομία που βασίζεται στην ενέργεια και νομίζω ότι αυτό θα έχει συνέπειες», είπε.

Αναγνώρισε επίσης ότι οι εντατικές ενεργειακές ανάγκες της επεκτεινόμενης επιχείρησης τεχνητής νοημοσύνης σήμαιναν ότι υπήρξε απόκλιση από τους κλιματικούς στόχους της εταιρείας, αλλά επέμεινε ότι η Alphabet εξακολουθεί να έχει ως στόχο την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών έως το 2030, επενδύοντας σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες.

«Ο ρυθμός με τον οποίο ελπίζαμε να σημειώσουμε πρόοδο θα επηρεαστεί», είπε. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεάσει επίσης την εργασία όπως την ξέρουμε, δήλωσε ο Πιτσάι, αποκαλώντας την «την πιο βαθιά τεχνολογία» στην οποία έχει εργαστεί η ανθρωπότητα.

«Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις κοινωνικές αναταραχές», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό θα «δημιουργήσει επίσης νέες ευκαιρίες». «Θα εξελιχθεί και θα μεταβεί σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, και οι άνθρωποι θα πρέπει να προσαρμοστούν», είπε. Όσοι προσαρμοστούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη «θα τα πάνε καλύτερα». «Δεν έχει σημασία αν θέλεις να γίνεις δάσκαλος [ή] γιατρός. Όλα αυτά τα επαγγέλματα θα υπάρχουν, αλλά οι άνθρωποι που θα τα πάνε καλά σε καθένα από αυτά τα επαγγέλματα είναι αυτοί που μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία».