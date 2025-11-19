Οι Έλληνες πιο καχύποπτοι από ποτέ για τα social media – Πώς η AI αλλάζει τις διαδικτυακές απάτες

Σε ένα ψηφιακό τοπίο που αλλάζει με ρυθμούς… αλγορίθμου, οι Έλληνες χρήστες των κοινωνικών δικτύων εμφανίζονται πιο υποψιασμένοι από ποτέ. Νέα έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για λογαριασμό της Visa καταγράφει μια κοινωνία που κινείται ανάμεσα στον φόβο, τη δυσπιστία και την ανάγκη για ασφάλεια, την ώρα που η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει τον τρόπο που δημιουργείται – αλλά και κρύβεται – το ψηφιακό περιεχόμενο.

63%: «Αν η προσφορά είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή, μάλλον δεν είναι»

Το μήνυμα των καταναλωτών είναι ξεκάθαρο: η υπερβολή στα Social Media δεν πείθει.

Περισσότεροι από 6 στους 10 αντιμετωπίζουν με καχυποψία οποιαδήποτε «μαγική» προσφορά, ενώ ένας στους δύο αποστασιοποιείται όταν το brand είναι άγνωστο. Το 46% «κοκκινίζει» μπροστά σε κακό περιεχόμενο και ύποπτες μεθόδους πληρωμής, ενώ το 44% σταματά μπροστά σε ένα παράξενο URL. Η επαγρύπνηση είναι πλέον δεύτερη φύση.

Οι νεότεροι πιο σίγουροι απέναντι στα AI-deepfake

Παρά τον γενικευμένο σκεπτικισμό, υπάρχει μια ηλικιακή κατηγορία που αισθάνεται… στο στοιχείο της. Το 45% δηλώνει αρκετά ή πολύ σίγουρο ότι μπορεί να αναγνωρίσει εικόνες και βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη - AI – με τους νεότερους να προηγούνται ξεκάθαρα.

Αντίθετα, το 53% παραδέχεται πως δεν μπορεί εύκολα να καταλάβει τι είναι αληθινό και τι «γεννήθηκε» από ένα μοντέλο AI.

4 στους 10: «Η τεχνητή νοημοσύνη θα δυσκολέψει εντοπισμό των απατών»

Την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται, οι απατεώνες… εκπαιδεύονται μαζί της.

Τέσσερις στους δέκα θεωρούν ότι η αναγνώριση της διαδικτυακής απάτης θα γίνει δυσκολότερη.

Ένα 34% εκτιμά ότι το AI θα φέρει «διπλή όψη», άλλοτε βοηθώντας και άλλοτε δυσκολεύοντας, ενώ ένα 10% δεν βλέπει καμία αλλαγή στον ορίζοντα.

Online αγορές: ελέγχουν τα πάντα – κουράζονται με τον όγκο περιεχομένου

Οι χρήστες εμφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικοί:

Το 83% εξετάζει τη νομιμότητα του πωλητή πριν κάνει κλικ στο «αγορά».

Το 76% απορρίπτει διαφημίσεις που δημιουργούν τεχνητή αίσθηση επείγοντος.

Οι Έλληνες δεν βιάζονται – και πλέον δεν πείθονται εύκολα.

Phishing: η μεγάλη πληγή του διαδικτύου

Σχεδόν 6 στους 10 έχουν βρεθεί στο στόχαστρο phishing επιθέσεων. Από την άλλη, ένα 7% αναφέρει ότι έχει δεχθεί προσπάθειες εξαπάτησης μέσω τεχνικών AI ή deepfake – μια ένδειξη ότι η νέα γενιά απατών δεν είναι πια θεωρία, αλλά πραγματικότητα.

Απάτη: οικονομικές απώλειες, ψυχική φθορά και φόβος

Από όσους έπεσαν τελικά θύματα:

22% έχασε χρήματα

17% υπέστη συναισθηματική ταλαιπωρία

16% πλέον φοβάται ή διστάζει να πραγματοποιήσει online συναλλαγές

Από εκείνους που έχασαν χρήματα, το 63% έχασε ποσά έως 199 ευρώ.

Πιο εντυπωσιακό όμως είναι το μετά: Το 41% δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις online αγορές, απλώς πιο προσεκτικά, ενώ το 37% πλέον εμπιστεύεται μόνο μεγάλες και γνωστές επιχειρήσεις.

Τα social media γίνονται πεδίο «υψηλής απάτης»

Σχεδόν 60% πιστεύει ότι οι απάτες στα κοινωνικά δίκτυα γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες.

Το 37% θεωρεί ότι οι απατεώνες μιμούνται πλέον άψογα γνωστά brands ή πρόσωπα. Το 27% «πνίγεται» στον όγκο χορηγούμενου περιεχομένου που μοιάζει νόμιμο και κάνει την αναγνώριση των κινδύνων ακόμα δυσκολότερη.

Τι λέει η Visa – 12 δισ. δολάρια για την ασφάλεια του αύριο

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα, σημειώνει: «Η διαδικτυακή απάτη γίνεται πιο περίπλοκη από ποτέ. Γι’ αυτό και η Visa έχει επενδύσει 12 δισ. δολάρια σε τεχνολογία τα τελευταία πέντε χρόνια, με στόχο ένα ασφαλές ηλεκτρονικό εμπόριο. Ενισχύουμε τους καταναλωτές και συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς ώστε να παραμείνουμε μπροστά από τις απειλές».

Η θέση της ΕΣΕΕ – Η κοινωνία ζητά στήριξη και καθοδήγηση

Ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της ΕΣΕΕ, υπογραμμίζει ότι: Οι καταναλωτές βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση. Οι νέοι δείχνουν μεγαλύτερη άνεση απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Υπάρχει έντονος σκεπτικισμός για το πώς το AI επηρεάζει την απάτη. Η ανάγκη για ενημέρωση, όπως επισημαίνει, είναι μεγαλύτερη από ποτέ.