Google Maps: Ξεκίνησε η διάθεση του Gemini στην πλοήγηση

Η πλοήγηση μέσω του Google Maps περνάει πλέον σε μια άλλη εποχή, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, εκεί όπου δημιουργείται το πρώτο πραγματικά hands-free σύστημα πλοήγησης.

Από σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 ξεκίνησε η διάθεση της σημαντικής αναβάθμισης στην εμπειρία οδήγησης στο Google Maps. Όπως ανακοινώθηκε, η Google παρουσιάζει το Gemini στην πλοήγηση, το πρώτο πραγματικά hands-free, συνομιλιακό σύστημα πλοήγησης. Αυτή η νέα ενσωμάτωση ξεπερνά τις απλές φωνητικές εντολές, επιτρέποντας στους οδηγούς να διαχειρίζονται πολύπλοκες εργασίες, πολλαπλών βημάτων, απλά θέτοντας ερωτήσεις.



Η νέα συνομιλιακή διεπαφή επιτρέπει στους οδηγούς να διατυπώνουν διαδοχικές σχετικές ερωτήσεις, χωρίς να χρειάζεται να αγγίξουν το τηλέφωνό τους. Για παράδειγμα, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για:

Σχεδιασμό πολλαπλών βημάτων: «Υπάρχει κάποιο οικονομικό εστιατόριο με vegan επιλογές στη διαδρομή μου; … Πώς είναι το parking εκεί; … Πάμε εκεί».

Παραγωγικότητα: Με την άδεια του χρήστη, το Gemini συνδέεται με το Ημερολόγιο, επιτρέποντας την άμεση προσθήκη γεγονότων όπως «Μπορείς να προσθέσεις ένα συμβάν στο ημερολόγιο για προπόνηση ποδοσφαίρου στις 5 μ.μ.;»

Ασφάλεια και Αναφορά: Η αναφορά της κυκλοφορίας γίνεται πλέον άμεσα και απλά. Οι οδηγοί μπορούν να πουν «Βλέπω ένα ατύχημα» ή «Φαίνεται να υπάρχει πλημμύρα πιο μπροστά», κάνοντας τους δρόμους πιο ασφαλείς για όλους.



Το Gemini στην πλοήγηση αρχίζει να διατίθεται σταδιακά από σήμερα σε Android και iOS σε όλες τις χώρες όπου είναι διαθέσιμο το Gemini, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει και το Android Auto.