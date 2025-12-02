«Χάθηκε» το μετρό από το Google Maps: Προβληματισμός στους τουρίστες - Η απάντηση της ΣΤΑΣΥ

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν κάτοικοι και τουρίστες που προσπαθούν να μετακινηθούν στην Αθήνα σήμερα Τρίτη (2/12) με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και θέλουν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Google Maps.

Συγκεκριμένα, από χθες, Δευτέρα, έχει παρατηρηθεί στη γνωστή πλατφόρμα πλοήγησης της Google πως αν θέλει να μετακινηθεί κάποιος στην πρωτεύουσα με τα ΜΜΜ, θα συνειδητοποιήσει πως έχουν... εξαφανιστεί τα δρομολόγια μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ και πως εμφανίζονται μόνο λεωφορεία και τρόλεϊ.

«Άφαντα» τα δρομολόγια του μετρό από το Google Maps

Το συγκεκριμένο «κόλλημα» του app της Google έχει προκαλέσει προβλήματα σε όσους προσπαθούν να μετακινηθούν στην Αθήνα -κυρίως τους τουρίστες- σε μία ημέρα που δεν λειτουργούν κιόλας τα ταξί λόγω της 48ωρης απεργίας.

Το flash.gr ήρθε σε επικοινωνία με τη ΣΤΑΣΥ, με την απάντηση να είναι ότι οι πληροφορίες που αποστέλλονται για τα δρομολόγια έχουν σταλεί κανονικά και πως το πρόβλημα είναι της Google.